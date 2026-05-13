El FBI de Biden preparó en secreto a Trump para acusarle tras dejar la presidencia, según sugieren los memos de Arctic Frost

Publicado por John Solomon | Jerry Dunleavy 13 de mayo, 2026

En las últimas semanas de la presidencia de Joe Biden, los agentes del FBI vinculados a la investigación del abogado especial del Departamento de Justicia Jack Smith memorizaron de nuevo su creencia de que el presidente Donald Trump violó la ley al impugnar las elecciones de 2020 y organizaron en secreto la preservación de sus pruebas hasta 2030 en memorandos que hacen saltar las alarmas podrían reactivar su acusación después de que Trump deje el cargo.

Los memorandos y correos electrónicos del FBI que cierran la controvertida investigación sobre Arctic Frost -obtenidos por Just the News - muestran que la oficina decidió no renunciar a las pruebas que reunió después de que Smith acudiera a los tribunales para desestimar los cargos contra Trump,a pesar de que esa es la práctica habitual de los agentes. En su lugar, crearon una orden de preservación que mantiene las pruebas bajo custodia del FBI durante dos años después de que termine el segundo mandato de Trump, alegando que era necesario hacerlo debido a los litigios en curso, muestran los memorandos.

Correos electrónicos y memorandos del FBI obtenidos por Just the News que se remontan a principios de 2025 muestran cómo los agentes del FBI y los fiscales del Departamento de Justicia que habían estado trabajando en los procesos penales dirigidos contra Trump y sus aliados trabajaron para cerrar el caso relacionado con las elecciones de 2020 contra el presidente entrante, mientras que también parecen dejar abierta la puerta para que el caso penal se reactive una vez que Trump deje el cargo y un demócrata vuelva a llevar las riendas del Departamento de Justicia.

"El pueblo estadounidense merece saber cómo esta atroz instrumentalización del poder para atacar a oponentes políticos y al Presidente Trump ocurrió dentro de una institución destinada a protegerlos", dijo el director del FBI, Kash Patel, a Just the News. "Cerramos el escuadrón armado CR-15, y vamos a seguir siguiendo los hechos hasta que haya plena rendición de cuentas. El FBI existe para proteger al país, no para preservar enjuiciamientos políticos para una futura administración."

Tras la victoria de Trump en noviembre de 2024 sobre la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, Smith solicitó desestimar su caso contra Trump "sin perjuicio" -ldejando abierta la posibilidad de que los cargos pudieran volver a presentarse en el futuro.

La juez federal de distrito Tanya Chutkan, nombrada para ocupar un cargo federal por el presidente Barack Obama, señaló la posición de la Oficina de Asesoría Jurídica de que un presidente en ejercicio no podía ser procesado por su propio DOJ y aceptó la petición de Smith de desestimar el caso sin perjuicio.

Uno de los documentos clave de cierre del caso obtenido por Just the News -procedente del equipo CR-15 de la Oficina de Campo de Washington del FBI- estaba fechado un par de semanas después del inicio del segundo mandato de Trump, el 5 de febrero de 2025, cuando muchos agentes y dirigentes del FBI remanentes aún estaban en sus puestos.

El documento de cierre recién publicado de principios de 2025 repetía las amplias acusaciones de criminalidad contra Trump, que habían sido perseguidas por Smith y el buró, y pretendía conservar todas las pruebas durante media década hasta al menos febrero de 2030, cuando Trump volviera a ser expresidente y, por tanto, cuando ya no estuvieran en vigor las directrices del DOJ que prohíben procesar a un presidente en funciones.

El documento se titulaba "Arctic Frost - Election Law Matters - Sensitive Investigative Matter" y su sinopsis era"To Document the Closing of Captioned Investigation"Los anexos enumerados que respaldaban el documento eran una "Deputy Special Counsel Concurrence" y la "Retention of Evidence Approval".

El registro del FBI afirma: "Esta comunicación electrónica solicita la aprobación para cerrar la investigación sobre un asunto de investigación sensible" y argumenta que "dado que se trataba de una SIM abierta por una oficina de campo y que implicaba a un candidato presidencial, el mismo nivel de aprobación requerido para abrir la investigación también es necesario para cerrarla.".

Evidencias publicadas el año pasado mostraron que el entonces fiscal general Merrick Garland, la entonces fiscal general adjunta Lisa Monaco y el entonces director del FBI Christopher Wray firmaron el inicio de la investigación Arctic Frost sobre Trump relacionada con los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Garland también dijo rápidamente que "aprobó personalmente la decisión de solicitar una orden de registro" para la redada sin precedentes del FBI en la finca de Trump en Mar-a-Lago en 2022. La Casa Blanca de Biden también estuvo directamente vinculada a la investigación de documentos clasificados sobre Trump, a pesar de sus negativas,según muestran los registros publicados anteriormente.

"Los roles de aprobación en esta CE de cierre coinciden con los de la CE de apertura y, como tal, la Oficina de Campo de Washington está buscando la aprobación hasta e incluyendo al Director del FBI para cerrar esta investigación,", decía el documento del FBI recién publicado.

El documento incluía un "Resumen de los resultados de la investigación" sobre Trump, que había sido llevada a cabo por Smith y el FBI, en el que se argumentaba que "la investigación citada del FBI se abrió basándose en hechos y circunstancias específicos y articulables de que individuos afiliados a Donald J. Trump for President, Inc. (la "Campaña Trump") participaron en actividades que violaban la ley federal."

El memorando del FBI alegaba que "la investigación reveló que cuando Donald J. Trump perdió las elecciones presidenciales de 2020, recurrió a delitos para tratar de mantenerse en el cargo. Con varios co-conspiradores, Trump lanzó una serie de planes para anular los resultados electorales legítimos en siete estados que había perdido - Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin."

El registro de la oficina también alegó que "Trump y sus co-conspiradores utilizaron afirmaciones falsas a sabiendas de fraude electoral para promover tres conspiraciones: 1) una conspiración para interferir con la función del gobierno federal mediante la cual la nación recoge y cuenta los resultados electorales, que se establece en la Constitución y en la Ley de Conteo Electoral; 2) una conspiración para obstruir el procedimiento oficial en el que el Congreso certifica los resultados legítimos de la elección presidencial; y 3) una conspiración contra los derechos de millones de estadounidenses a votar y a que sus votos sean contados."

La sección sobre la "Disposición de la evidencia" relacionada con la investigación anti-Trump de Smith argumentaba que "esta investigación está sujeta a una retención de litigios y está en la lista de congelación; como resultado, ninguna evidencia puede ser devuelta o destruida y debe ser retenida."

El memorando del FBI decía que la aprobación del agente especial adjunto a cargo del FBI "para retener todas las pruebas a pesar del cierre" del caso se obtuvo "según lo requerido" por la Guía de Política de Gestión de Pruebas de Campo del FBI.

"La CE de Retención especifica que las pruebas serán retenidas hasta al menos el 1 de febrero de 2030, pero en ningún caso antes del levantamiento de la congelación y la retención de litigios y que la Oficina del Asesor Especial estuvo de acuerdo con la retención de pruebas", decía el memorando del FBI.

"El trabajo de un fiscal consiste en reunir los hechos con discreción, aplicar la ley con justicia, y decidir si se debe iniciar un caso", declaró recientemente a Just the News Bud Cummins, ex fiscal federal del Distrito Este de Arkansas. "Si el caso no puede o no debe ser procesado, el fiscal debe cerrar el expediente - no escribir una narrativa política, preservar una hoja de ruta, y dejar atrás un kit de procesamiento para su uso futuro."

"El modelo Jack Smith pone patas arriba la discrecionalidad del fiscal: Cuando la sala del tribunal no está disponible, el informe se convierte en el arma", añadió Cummins. "Eso no es aplicación neutral de la ley; es otro más en una larga lista de golpes a la credibilidad del Departamento de Justicia."

El "Resumen de la razón para cerrar" la investigación anti-Trump también se expuso en el memorando del FBI recién publicado.

"Como resultado de las elecciones del 5 de noviembre de 2024, Trump es ahora presidente electo y será investido presidente el 20 de enero de 2025", decía el memorando del FBI. "Como resultado de la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de que un presidente en funciones no puede ser acusado y procesado federalmente, los Estados Unidos solicitaron desestimar las Acusaciones sin perjuicio antes de la inauguración de Trump. El 25 de noviembre de 2024, el Tribunal de Distrito concedió la moción sin oposición del Gobierno y desestimó las Acusaciones sin perjuicio."

El memorando del FBI también incluía una "Concurrencia del Departamento de Justicia" escrita por un "abogado especial adjunto" no identificado para Smith con fecha del 8 de enero de 2025, solo un par de semanas antes de la segunda toma de posesión de Trump.

El consejero especial adjunto de Smith es identificable en los documentos como el ex fiscal del DOJ J.P. Cooney, que es ahora candidato en unas primarias demócratas para ser congresista en Virginia.

"Cooney trabajó como supervisor en la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia y como jefe de la Sección de Fraude y Corrupción Pública de la Fiscalía de Estados Unidos en Washington, D.C. antes de unirse a la Oficina del Asesor Especial de Jack Smith para ayudar a dirigir las investigaciones y enjuiciamientos del presidente Donald Trump", dice la campaña de Cooney página web.

"Como adjunto principal del consejero especial Jack Smith, Cooney fue uno de los principales fiscales tanto en los procesos penales contra el presidente Trump por retención de documentos clasificados como en los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020.".

La nota del FBI citaba extensamente al abogado especial adjunto de Smith -Cooney-, que había escrito a la Oficina de Campo del FBI en Washington en enero de 2025 que "la OCS ha presentado un informe final confidencial al Fiscal General, ha concluido su trabajo y está liquidando la oficina" y que "dadas las circunstancias, la OCS debe declinar seguir procesando la Investigación Arctic Frost del FBI, y no nos oponemos a que el FBI cierre el expediente del caso."

"Como se indica en los archivos públicos, el SCO desestimó el caso contra Donald Trump basándose en su inminente toma de posesión como presidente, en consonancia con la política de larga data del Departamento que prohíbe la acusación y el enjuiciamiento de un presidente en ejercicio; el sobreseimiento no se basó en los méritos de la acusación, que el SCO respalda", había escrito Cooney, según el FBI. "Debido a que la SCO no llegó a conclusiones definitivas [en relación con el enjuiciamiento de los co-conspiradores], nuestra declinación de continuar el enjuiciamiento no debe interpretarse como una exoneración de ninguna persona en particular".

El correo electrónico de Cooney al FBI sigue de cerca los sentimientos expresados en una carta que Smith envió a Garland el día anterior mientras buscaba la publicación de su informe final.

El entonces abogado defensor de Trump Todd Blanche, ahora fiscal general de Estados Unidos en funciones, escribió a Garland para bloquear la publicación del informe de Smith.

"Como sabe, los tribunales de Florida y del Distrito de Columbia han desestimado ya los dos casos fallidos de Jack Smith contra el presidente Trump", Blanche le dijo Garland el 6 de enero de 2025. "En lugar de reconocer, como debe, la completa exoneración del presidente Trump, Smith pretende ahora difundir un informe final extrajudicial para perpetuar sus falsas y desacreditadas acusaciones."

Smith replicó en una carta al día siguiente a Garland, diciendo: "La carta del Sr. Trump afirma que el sobreseimiento de sus casos penales significa la 'completa exoneración' del Sr. Trump. Eso es falso. Como la Oficina explicó en sus mociones de desestimación y en el Informe, la opinión del Departamento de que la Constitución prohíbe la acusación y el enjuiciamiento del Sr. Trump mientras esté en el cargo es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la fuerza de la prueba del Gobierno o los méritos del enjuiciamiento, todo lo cual la Oficina respalda plenamente."

El memorándum del FBI recientemente publicado omitió exactamente un fragmento del propio correo electrónico de Cooney de enero de 2025, según otro FBI memo obtenido por Just the News, en el que redoblaba su argumentación de que Trump era un criminal, afirmando que "observo que el señor Trump fue acusado de participar en crímenes con al menos seis co-conspiradores.".

Otro memorando de cierre relacionado del FBI obtenido por Just the News -fechado el 10 de enero de 2025- fue redactado específicamente por la Oficina de Campo de Washington "Para documentar la aprobación de ASAC para retener todas las pruebas."

El memorándum también decía que "la fecha de disposición anticipada no es antes del 1 de febrero de 2030, pero en ningún caso antes del levantamiento de la congelación y la retención de litigios" y que "el Consejero Especial Adjunto está de acuerdo con esta solicitud."

El memorando del FBI volvía a insistir en el argumento de Cooney de que "el sobreseimiento no se basó en los méritos de la acusación, que la OCS respalda" y que "la declinación de más procesamiento no debe leerse como exoneración de ninguna persona en particular".

Este memorando de la oficina también citaba un mensaje escrito por el consejero especial adjunto de Smith supuestamente el 8 de enero de 2024 (pero probablemente en realidad en la misma fecha de 2025), en el que decía que "dadas las circunstancias, y de acuerdo con la retención del litigio que requiere la preservación de materiales relacionados con el trabajo de la OCS, la OCS está de acuerdo con que el FBI retenga pruebas en la Investigación de Arctic Frost/Investigación de Interferencia Electoral de la OCS."

El FBI dijo que estaría reteniendo evidencia incluyendo pero no limitado a material de orden de registro, grabaciones de entrevistas, producciones voluntarias, material del gran jurado, descargas de código abierto, y una compilación de todo el descubrimiento proporcionado a Trump durante el enjuiciamiento de él por el DOJ de Biden.

Un memorando del FBI de la Oficina de Campo de Washington fechado el 30 de septiembre de 2025, indicaba que "el director en funciones del FBI Daniel J. Bongino y la fiscal general Pamela Bondi aprobaron el cierre de la investigación citada."

"Sobre la base de la aprobación firmada por el director interino del FBI Daniel J. Bongino y la fiscal general Pamela Bondi, el abajo firmante solicita respetuosamente cerrar la investigación SIM completa citada conservando las pruebas bajo custodia y control del FBI", escribió un funcionario del FBI.

El FBI asaltó la casa resort de Trump en Florida en agosto de 2022 con la autorización de Garland. El fiscal general de Biden eligió entonces a Smith en noviembre de 2022 para dirigir las dos investigaciones penales a Trump relacionadas con documentos clasificados y el motín del Capitolio.

La orden de nombramiento de Garland para Smith en noviembre de 2022 decía que el abogado especial estaba "autorizado para llevar a cabo la investigación en curso sobre si alguna persona o entidad violó la ley en relación con los esfuerzos para interferir con la transferencia legal del poder tras las elecciones presidenciales de 2020 o la certificación de la votación del Colegio Electoral celebrada en o alrededor del 6 de enero de 2021." Smith fue "autorizado además a llevar a cabo la investigación en curso" relacionada con la redada del FBI en Mar-a-Lago.

Miembros de la Casa Blanca de Biden y dirigentes del Departamento de Justicia y del FBI de la era Biden estuvieron todos implicados en gestiones vinculadas al lanzamiento de la investigación Arctic Frost, que apuntaba al entonces expresidente Trump y a sus aliados políticos por los sucesos relacionados con el motín.

Smith acusó a Trump en agosto de 2023 en relación con las supuestas acciones del entonces expresidente relacionadas con las elecciones de 2020, con cargos de ampliación en agosto de 2024. Smith sostuvo que Trump "persiguió medios ilegales de descontar votos legítimos y subvertir los resultados electorales.".

La investigación del FBI sobre Arctic Frost también apuntó a docenas de funcionarios y organizaciones del Partido Republicano.

Trump y otros republicanos han alegado en repetidas ocasiones que Smith y el FBI estaban ellos mismos ejerciendo influencia electoral al tratar de presentar cargos, celebrar juicios y obtener condenas contra Trump antes de las elecciones de 2024.

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