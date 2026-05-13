Trump aterriza en Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping: lo que sabemos del viaje

Publicado por Diane Hernández 13 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump llegó este miércoles a China con vistas a una cumbre con su homólogo Xi Jinping, en la que se abordarán asuntos candentes como el comercio internacional, la guerra en Irán y el futuro de Taiwán, constataron periodistas de la AFP.

Es la primera visita de un presidente norteamericano a ese país desde la que el propio Trump realizó durante su primer mandato, en noviembre de 2017.

El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto internacional de Pekín a las 7:50 pm (hora local) tras un largo vuelo desde Washington. El jueves, Trump será recibido a las 10:00 am (hora local) en el Palacio del Pueblo, en la plaza Tiananmen de la capital.

El Air Force One también llevó a bordo a altos cargos de su administración, como el secretario de Estado, Marco Rubio.

Lo que sabemos del viaje

El mandatario acompañado también por el fundador de Tesla/SpaceX, Elon Musk, y el director de Nvidia, Jensen Huang, tiene previsto mantener reuniones durante dos días con Xi Jinping y su equipo de trabajo.

Trump declaró el martes por la noche a través de su red Truth Social que viajará al "Gran País de China, donde le pedirá al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que 'abra' China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto".

En el viaje le acompañarán además de Musk y Huang, Tim Cook de Apple y más de una docena de otros magnates de la tecnología y el comercio norteamericano.