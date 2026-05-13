El secretario del DHS de Biden admite que debió haber actuado antes contra la inmigración ilegal

Publicado por Joaquín Núñez 13 de mayo, 2026

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional durante la presidente Joe Biden, reconoció que la Administración Biden debería haber actuado antes para enfrentar la crisis fronteriza de los últimos cuatro años. Durante sus años en el cargo, Mayorkas fue uno de los funcionarios más criticados por los legisladores republicanos, que incluso impulsaron sin éxito un intento de juicio político.

Entre enero de 2021 y enero de 2025, se estima que más de 7 millones de personas ingresaron de forma ilegal durante ese periodo, un número mayor que la población de 36 estados. En efecto, restaurar el orden en la frontera sur fue una de las grandes promesas de campaña de Donald Trump.

Según una encuesta de boca de urna de Pew Research Center, seis de cada diez votantes afirmaron que la inmigración era muy importante para su voto, lo que supuso un aumento de nueve puntos porcentuales con respecto al 2020 y de trece puntos con respecto a las elecciones de medio término de 2022.

Mayorkas, quien optó por mantener un perfil bajo tras la inauguración de Trump, participó de la Cumbre de Seguridad de Politico, donde fue consultado sobre su desempeño al mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Allí, el exfuncionario destacó las medidas implementadas a mediados de 2024, apenas cuatro meses antes de las elecciones presidenciales: "Me complació mucho que en junio de 2024 adoptáramos medidas ejecutivas que, en mi opinión, implementaron reformas sensatas y que resultaron exitosas”.

“Nuestra postura más firme en la frontera en junio de 2024 se combinó con un mayor enfoque en brindar vías legales para que las personas llegaran a Estados Unidos fuera de las manos de los traficantes, de manera más segura y humanitaria", añadió Mayorkas.

Consultado sobre si la Administración Biden debería haber actuado antes para enfrentar la crisis fronteriza, dijo que se sentiría "más tranquilo" si Biden hubiese actuado antes. "No estoy en posición de especular, pero te diré que me sentiría mucho más tranquilo y menos agobiado", añadió.

Por último, Mayorkas destacó parte del trabajo que está realizando el actual secretario del DHS, Markwayne Mullin: “Tengo entendido que el secretario Mullin está invirtiendo una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo en el bienestar del personal, y creo que eso reporta enormes beneficios en lo que respecta al cumplimiento de la misión del departamento”.