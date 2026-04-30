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Anna Paulina Luna anuncia una audiencia en la Cámara de Representantes sobre el proyecto MK Ultra el próximo mes

En febrero, ya la congresista se había referido al grupo, cuando compartió un artículo del Daily Mail titulado: "Archivos desclasificados de la CIA revelan un escalofriante plan para manipular las mentes de los estadounidenses mediante la administración encubierta de drogas con vacunas".

La representante estadounidense Anna Paulina Luna

La representante estadounidense Anna Paulina LunaMandel Ngan / AFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

Anna Paulina Luna, representante republicana de Florida, informó el miércoles de que la Cámara de Representantes celebrará una audiencia sobre el proyecto MK Ultra el próximo mes. 

“Audiencia el 13 de mayo”, escribió Luna en X. “MK Ultra. Grupo de Trabajo de Supervisión de la Cámara de Representantes”.

En febrero, ya Luna se había referido al grupo, cuando compartió un artículo del Daily Mail titulado: "Archivos desclasificados de la CIA revelan un escalofriante plan para manipular las mentes de los estadounidenses mediante la administración encubierta de drogas con vacunas".

MK-Ultra fue un programa secreto de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) que se llevó a cabo principalmente entre las décadas de 1950 y 1970, durante la época de la Guerra Fría. Según recuerdan medios como Fox 45, el programa utilizó a ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de experimentación.

¿De qué se trataba?

El objetivo de MK-Ultra era investigar técnicas de control mental y manipulación psicológica. La CIA quería saber si podían influir en la mente humana para fines como interrogatorios, espionaje o incluso controlar el comportamiento de personas.

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