El Senado aprueba el nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Fed

Kevin Warsh, nominado para la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Archivo) AFP

Publicado por Virginia Martínez 13 de mayo, 2026

El Senado estadounidense confirmó este miércoles a Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump, como presidente de la Reserva Federal para un mandato de cuatro años, y sucesor de Jerome Powell, confirmó la AFP.

Warsh hereda un banco central cuya independencia está bajo ataque del Ejecutivo y una economía en la que la inflación se sitúa en su nivel más alto de los últimos tres años.

El Senado votó 54 a favor y 45 en contra para confirmar a Warsh quien, al igual que Trump, ha abogado por tipos de interés más bajos.

El mandato de Powell concluye esta semana

El mandato de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal concluye esta semana, aunque su permanencia en la Junta de Gobernadores se extiende hasta enero de 2028. Powell ha señalado que planea mantenerse en el organismo al menos hasta que finalice la investigación relacionada con la renovación de la sede de la Fed en Washington, DC.

El proyecto estuvo bajo revisión del Departamento de Justicia, que abrió una investigación penal sobre las obras, aunque el caso fue archivado a comienzos de este mes. No obstante, todavía se espera un informe independiente del inspector general de la Reserva Federal, Michael Horowitz, cuyos hallazgos podrían conocerse próximamente.

Durante su gestión al frente del banco central, Powell enfrentó reiteradas críticas de Donald Trump, principalmente por su negativa a reducir agresivamente las tasas de interés. Trump ha defendido recortes en los tipos para estimular una economía que considera desacelerada.