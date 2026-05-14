La Cámara de Representantes aprueba una resolución para que Trump exija liberación de cinco detenidos en China

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de mayo, 2026

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles por unanimidad una resolución que insta al presidente Donald Trump a tener como una de sus principales prioridades, durante sus futuras reuniones con el dictador chino Xi Jinping, la liberación de cinco personas actualmente detenidas en China. La votación coincidió con la llegada del mandatario republicano a Pekín para una reunión de alto perfil con el líder comunista, marcando su primera visita oficial de Estado al país desde su viaje de 2017.

La medida, presentada por el representante republicano por Nueva Jersey, Chris Smith, fue aprobada por la cámara con una votación final de 414 votos a favor y ninguno en contra. “Esto no es un asunto partidista. Es una cuestión de liderazgo estadounidense, credibilidad estadounidense y seguridad estadounidense. Cuando el PCCh [Partido Comunista Chino] amenaza a familias en Estados Unidos para silenciar la defensa de derechos aquí en casa, eso no es solo represión allá; es intimidación dirigida hacia nosotros”, dijo Smith.

Según la resolución, Trump “debería priorizar asegurar la liberación del pastor Jin Mingri, el pastor Gao Quanfu y su esposa Pang Yu, la doctora Gulshan Abbas y Jimmy Lai, detenidos por la República Popular China durante futuros encuentros con el presidente chino Xi Jinping”.

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha documentado que la detención de Gao tuvo lugar luego de que las autoridades chinas lo acusaran de “usar la superstición para socavar la aplicación de la ley”, mientras que Pang fue acusada de “fraude basado en la recaudación de diezmos voluntarios por parte de la iglesia”. Asimismo, la comisión señaló que Jin fue detenido en octubre de 2025 debido a su “actividad cristiana” y a su papel de liderazgo en la Iglesia Zion.

Por otra parte, varios medios han señalado que Lai, quien es un importante empresario de medios de comunicación de Hong Kong, fue sentenciado recientemente por las autoridades chinas a 20 años de prisión. De igual forma, familiares de Abbas han denunciado que la doctora permanece bajo custodia del régimen chino desde el año 2018, cuando fue arrestada en represalia por numerosas críticas al trato de Pekín hacia las comunidades uigures.