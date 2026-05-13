EEUU ofrece 100 millones de dólares en ayuda directa a los cubanos: la decisión queda en manos del régimen

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 13 de mayo, 2026

En un movimiento que eleva la presión diplomática sobre el Palacio de la Revolución, el Gobierno de los Estados Unidos ha hecho pública una oferta de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa para el pueblo cubano.

La propuesta, oficializada por el Departamento de Estado, busca paliar la severa crisis de suministros que atraviesa la isla, aunque su ejecución depende exclusivamente de que el régimen castrista permita la entrada del apoyo sin confiscarlo.

Esta iniciativa no es aislada. Según la información oficial, Washington ha realizado previamente numerosas ofertas privadas al régimen para facilitar ayuda generosa, que incluye desde alimentos y medicinas hasta soporte técnico para un servicio de internet satelital gratuito y de alta velocidad.

Hasta el momento, la respuesta de La Habana ha sido el rechazo o el silencio, mientras la población enfrenta apagones crónicos y desabastecimiento.

Ayuda sin intermediarios gubernamentales

La clave de esta nueva oferta radica en el mecanismo de distribución. Consciente de que el sistema comunista suele canalizar los recursos para beneficio de sus élites políticas, Estados Unidos ha establecido que los 100 millones de dólares se gestionen a través de organizaciones independientes y confiables.

Específicamente, el Departamento de Estado propone que la ayuda sea distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras instituciones humanitarias con presencia en la isla que no respondan a las directrices del Partido Comunista.

El objetivo es garantizar que los recursos lleguen directamente a las familias necesitadas y no terminen en los almacenes del Estado o en el mercado negro controlado por militares.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido enfático en señalar que el modelo económico vigente en Cuba solo ha servido para condenar a los ciudadanos a la indigencia. Para la administración actual, el fracaso del sistema cubano es producto de una estructura corrupta e incompetente que impide el desarrollo y el bienestar básico de sus habitantes.

"La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o denegar una ayuda vital que salva vidas", señala el comunicado del Departamento de Estado.

La diplomacia estadounidense advierte que, de persistir la negativa, las autoridades cubanas deberán rendir cuentas ante su propio pueblo por bloquear activamente la entrada de socorro internacional en un momento de vulnerabilidad extrema.