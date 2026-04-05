La CIA de Biden tildó a los valores familiares tradicionales como un signo de "extremismo"

Publicado por Williams Perdomo 5 de abril, 2026

El Gobierno del presidente Donald Trump ordenó la retractación oficial o la revisión sustancial de un documento de la CIA de la Administración Biden que afirmaba que la "maternidad tradicional" y las "tareas del hogar" eran signos de extremismo blanco.

"Los informes de inteligencia que hemos publicado hoy para el pueblo estadounidense —producidos antes de mi mandato como Director de la CIA— no cumplen con los altos estándares de imparcialidad que la CIA debe mantener y no reflejan la pericia por la que son reconocidos nuestros analistas", dijo el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe.

En ese sentido, la organización America First Legal (AFL), que publicó en X un extenso hilo sobre el memorando de la CIA, también señaló que "la evaluación de inteligencia revela el sesgo generalizado en la CIA de Biden".

El documento del titulado Mujeres que impulsan la radicalización y el reclutamiento de extremistas violentos blancos por motivos raciales y étnicos se centraba en aquellos que "creen que su percepción de una identidad étnica blanca europea idealizada está siendo atacada por personas que encarnan y apoyan el multiculturalismo y la globalización".

"Evaluamos que las mujeres han ido emergiendo como figuras clave del movimiento transnacional de extremistas violentos blancos por motivos raciales y étnicos (REMVE), asumiendo diversos roles para promover los objetivos del REMVE blanco, incluida la visión blanca del REMVE sobre la maternidad tradicional, y participando con éxito en nuevos roles de propaganda y reclutamiento", resaltó el documento.