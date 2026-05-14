Kemp juega a largo plazo: convoca una sesión extraordinaria para garantizar un mapa congresional republicano en Georgia para las elecciones de 2028

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de mayo, 2026

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, convocó este miércoles a una sesión legislativa extraordinaria para rediseñar los mapas distritales del estado con la mira puesta en las elecciones generales de 2028. Otros estados —como Texas, Utah, California, Florida, Ohio, entre otros— optaron por modificar los mapas congresionales para las midterms de 2024, en medio de la guerra de gerrymandering en el actual ciclo electoral entre demócratas y republicanos.

La medida, anunciada apenas días antes de las primarias estatales, se produce tras el reciente fallo de la Corte Suprema que desactivó parte de la Ley de Derecho al Voto, la legislación de 1965 que durante décadas obligó a varios estados del sur a obtener autorización federal antes de modificar sus reglas electorales.

Kemp citó al Congreso estatal para el 17 de junio, un día después de las segundas vueltas de las primarias que definirán los duelos finales de las disputadas elecciones al Senado y a la gobernación. La proclamación le pide expresamente a la Asamblea trazar nuevos mapas en respuesta al fallo del Supremo, el mismo que ya provocó rediseños en otros estados del sur del país.

El movimiento del gobernador republicano, que ya cumplió el límite de mandatos, le aseguraría a los republicanos un mapa favorable sin importar lo que ocurra este año electoral, donde el GOP podría perder terreno en la Legislatura y un demócrata podría sucederlo en la gobernación de Georgia, un swing state.

Todavía es temprano para saber cómo quedarán dibujadas las líneas distritales, pero la apuesta es que el rediseño golpee a alguno de los cinco demócratas que integran la delegación de catorce miembros que Georgia envía al Congreso.

El estado se suma a una ola que ya incluye un nuevo mapa implementado en Tennessee y procesos acelerados en Luisiana y Alabama, autorizados por la propia Corte Suprema para llegar a tiempo a noviembre. Este mismo miércoles, luego de que la legislatura local rechazara cambiar las líneas distritales, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, convocó a una sesión extraordinaria con el mismo objetivo, en busca de eliminar la única circunscripción demócrata del estado.