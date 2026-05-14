China modifica la transcripción del nombre de Marco Rubio para esquivar sus propias sanciones antes de la cumbre entre Trump y Xi

Publicado por Carlos Dominguez 14 de mayo, 2026

El régimen comunista chino alteró sutilmente la forma en que se escribe el nombre del secretario de Estado, Marco Rubio, en caracteres chinos, antes de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín.

Según informó AFP, el objetivo era permitir la entrada de Rubio al país y su participación en la cumbre de alto nivel entre las dos potencias, pese a las sanciones impuestas por el gigante asiático en 2020, después de que el entonces senador acusara a China de abusos contra los derechos humanos de los uigures.

En enero de 2025, después de que Rubio fuera nombrado secretario de Estado, Pekín y los medios estatales comenzaron a transliterar la primera sílaba de su apellido con un carácter chino distinto.

Beijing levanta el veto a Rubio para la cumbre con Trump

China afirmó el martes que no impediría la entrada del secretario de Estado en su primera visita al país junto al presidente Trump, el primer mandatario estadounidense en visitar la potencia asiática en casi una década.

"Las sanciones se dirigen a las palabras y acciones del señor Rubio cuando se desempeñaba como senador de Estados Unidos en relación con China", declaró Liu Pengyu, portavoz de la embajada.