La justicia suspende temporalmente la ilegalización del arancel global del 10% de Trump

Donald Trump, el día que la Corte Suprema anuló su política arancelaria. Febrero de 2026 NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 13 de mayo, 2026

La justicia falló a favor de Donald Trump al suspender temporalmente un dictamen que definía como ilegal el arancel global del 10% establecido por el presidente.

Este martes, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos aceptó la apelación de la Casa Blanca, emitiendo una orden con la que dejar la decisión del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CIT) en suspenso administrativo, mientras se define la legalidad o no de la iniciativa económica de Trump en los tribunales.

Hace unos días, el CIT resolvió que Trump se extralimitó en sus competencias al invocar el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer este arancel sin contar para ello con la aprobación del Congreso.

"El presidente no goza de ninguna autoridad inherente para imponer aranceles en tiempos de paz. Este caso gira en torno al significado de la sección 122 y a si el presidente afirmó la existencia de las condiciones exigidas por la ley para proclamar legalmente los recargos a la importación. La proclamación del presidente no afirma que se hayan cumplido dichas condiciones exigidas", indicó el CIT.

Tras ello, Trump presentó un recurso que, ahora, la justicia ha atendido.

La Administración Trump estableció el arancel global del 10% en febrero, después de que la Corte Suprema dejase sin efecto gran parte de la política arancelaria que el presidente había impuesto meses antes.