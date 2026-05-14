Shakira, Madonna y BTS actuarán en el descanso de la final del Mundial 2026

Shakira, durante un concierto en Brasil en mayo de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 14 de mayo, 2026

Shakira, Madonna y BTS serán los encargados de animar a los espectadores que acudan al NYNJ Stadium (MetLife Stadium) a ver la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el descanso del decisivo juego.

Por su parte, Chris Martin, líder de la banda Coldplay, se ocupará de la curaduría del show.

La final está programada para disputarse el 19 de julio.

Hace unos meses, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, confirmó que se estaba diseñando un espectáculo para el descanso de la final al estilo del Super Bowl.

Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA que se hará este show.