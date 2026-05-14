"Fue intencionado": un denunciante de la CIA acusa a Anthony Fauci de encubrir el origen del COVID

Publicado por Víctor Mendoza 13 de mayo, 2026

James Erdman III, un denunciante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), expuso en el Senado un posible encubrimiento federal sobre los orígenes de la COVID-19. Erdman es un exoficial de inteligencia que participó en una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales de la Cámara Alta.

Erdman se unió a la CIA en 2013 y trabajó como oficial de inteligencia. Según su testimonio, Anthony Fauci, entonces director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAD), "influyó" indebidamente en los análisis de inteligencia sobre los orígenes de la pandemia.

El informante le dijo al Senado que dentro de la comunidad de inteligencia muchos analistas consideraban probable una fuga de laboratorio, pero que esa conclusión fue minimizada e incluso enterrada. Apuntó concretamente contra Fauci, a quien colocó en el medio de la supuesta operación para descartar la hipótesis de que el virus había escapado por accidente de un laboratorio.

"La política de salud pública habría sido muy diferente si se hubiera informado al público estadounidense de que un virus procedente de un laboratorio en China iba a servir de base para una autorización de uso de emergencia de productos de ARNm impuesta por la administración anterior. El papel del doctor Fauci en el encubrimiento fue intencionado", declaró Erdman, quien testificó bajo juramento.

"El Dr. Fauci influyó en el proceso analítico y en las conclusiones aprovechando su posición para garantizar que la comunidad de inteligencia consultara a una lista conflictiva de expertos en la materia, funcionarios de salud pública y científicos seleccionados", añadió.

"Esto es un encubrimiento. Y ha costado vidas"

La audiencia del miércoles se produjo cuando está próximo a vencer el plazo para que el Departamento de Justicia (DOJ) presente cargos contra Fauci por supuestamente mentir al Congreso en una audiencia sobre la investigación de ganancia de función en mayo de 2021. Rand Paul, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, ha chocado en reiteradas ocasiones con Fauci en relación a su papel durante la pandemia.

El republicano ha sostenido que la pandemia podría haberse originado tras la fuga accidental de un virus estudiado en un laboratorio de Wuhan. Además, ha señalado que Fauci, en su rol de director del NIAD, podría haber aprobado y financiado investigaciones riesgosas relacionadas con el origen del virus en China.

Fauci ha negado reiteradamente haber financiado investigación prohibida de ganancia de función o haber manipulado análisis sobre el origen del virus.

"Permítanme ser claro sobre lo que sabemos. El dinero de los contribuyentes financió una arriesgada investigación de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan. Fauci lo negó bajo juramento. Las pruebas dicen lo contrario", expresó Paul en su cuenta de X tras la audiencia.

"Se eliminaron registros federales. Se obstaculizaron las investigaciones. Los correos electrónicos muestran una campaña deliberada para silenciar a los científicos que cuestionaban la versión oficial. Esto no es incompetencia. Esto es un encubrimiento. Y ha costado vidas", añadió el senador de Kentucky.

Además, el senador puso en duda la legitimidad del perdón presidencial que Joe Biden le otorgó a Fauci antes de dejar el cargo. Por lo tanto, afirmó que el DOJ debe imputar a Fauci para investigar a fondo el caso.