La Corte Suprema da validez permanente al nuevo mapa electoral de Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, durante una comparecencia. Julio de 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 28 de abril, 2026

La Corte Suprema se puso del lado del gobernador Greg Abbott y dio validez al nuevo mapa electoral de Texas. De este modo, revoca el fallo de un tribunal inferior, que afirmaba que la iniciativa no tenía amparo legal.

Tras hacerse pública la decisión tomada por la Corte Suprema, Abbott celebró el fallo, asegurando que es una "enorme victoria" para el Partido Republicano.

"Enorme victoria en la Corte Suprema, que ha validado el nuevo mapa electoral de Texas", escribió Abbott en redes sociales. "Hemos conseguido más escaños republicanos que cualquier otro estado".

"Simplemente estamos recuperando el terreno que nos han quitado los demócratas", añadió el gobernador de Texas.

Casi un año de batalla legal

Tras ser aprobado por Abbott en agosto de 2025, la Corte Suprema autorizó el uso del nuevo mapa electoral de Texas de manera temporal.

"Estoy a punto de firmar la ley que crea el mapa único, grande y hermoso que garantiza una representación más justa para Texas en el Congreso de los Estados Unidos", señaló Abbott en agosto de 2025.

Tres meses después, un panel de tres jueces federales bloqueó la iniciativa al considerar que existían "pruebas sustanciales" de que constituía una "manipulación electoral por motivos raciales". Se basó en varias demandas que presentaron grupos como la League of United Latin American Citizens (LULAC).

Sin embargo, a finales de noviembre, la Corte Suprema volvió a dar validez temporal al nuevo mapa electoral de Texas hasta que, este lunes, se ha ratificado la decisión para que tenga un carácter permanente.