Trump evalúa una orden ejecutiva para mantener la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de junio, 2026

El presidente Donald Trump señaló este jueves que podría considerar el uso de una orden ejecutiva para mantener vigente la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) luego de que el Congreso no lograra aprobar una extensión temporal antes de que expire el programa. “El Congreso quiere que lo haga. Veremos qué sucede. Es muy importante para nuestras Fuerzas Armadas”, declaró el mandatario republicano en la Casa Blanca tras ser consultado sobre si tenía pensado recurrir a una orden ejecutiva para preservar dicha autoridad de vigilancia.

Según señaló el medio The Hill, las declaraciones de Trump tuvieron lugar luego de que el Senado y la Cámara de Representantes no lograran aprobar una legislación que prorrogara la Sección 702, debido principalmente a la oposición de los demócratas vinculada a la decisión de Trump de promover a Bill Pulte para un alto cargo dentro de la comunidad de inteligencia. El medio detalló que, de no adoptarse una medida de última hora, la disposición expirará a la medianoche del viernes.

Asimismo, lo comentado por Trump tuvo lugar poco después de nombrar al fiscal Jay Clayton como el nuevo jefe de inteligencia. Clayton es fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores durante el primer mandato de Trump. "Me complace anunciar la nominación del muy respetado Jay Clayton... para ser el próximo Director de Inteligencia Nacional. Animo al Senado de los Estados Unidos a que confirme a Jay lo antes posible", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Clayton llega al cargo tras desempeñarse como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), donde supervisó investigaciones de alto perfil. Entre ellas figura la acusación ampliada contra el dictador venezolano Nicolás Maduro por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo, un documento judicial que lleva la firma de Clayton y que fue presentado después de que asumiera la jefatura de esa fiscalía.