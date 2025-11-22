La Corte Suprema reinstaura temporalmente el nuevo mapa electoral de Texas

Publicado por Joaquín Núñez 21 de noviembre, 2025

La Corte Suprema de Justicia reinstauró el nuevo mapa electoral de Texas. La orden, firmada por el juez Samuel Alito, bloqueó temporalmente Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas. El mapa aprobado por los republicanos del Lone Star State agrega cinco escaños de tendencia republicana en la Cámara de Representantes.

La decisión del máximo tribunal del país implica que el mapa vuelve a estar vigente, por lo que se vuelven a abrir las candidaturas. "Se espera que el tribunal emita un fallo posteriormente que determine si el mapa puede utilizarse para las elecciones de mitad de mandato", informó The Hill.

Horas antes del fallo de la Corte Suprema, la Fiscalía General de Texas pidió su intervención. Ken Paxton, fiscal general del estado, aseguró que "la Corte ratificaría el derecho soberano de Texas a realizar una redistribución partidista de distritos electorales".

El 18 de noviembre, el tribunal federal bloqué el mapa firmado por el gobernador Greg Abbott, argumentando que podría perjudicar a residentes hispanos y afroamericanos. "Sin duda, la política influyó en la elaboración del mapa de 2025. Pero fue mucho más que solo política. Hay pruebas sustanciales que demuestran que Texas manipuló el mapa de 2025 con fines raciales", escribió el juez Jeffrey V. Brown en el fallo.

Texas fue el primer estado republicano en cambiar su mapa electoral de cara a las elecciones de medio término del 2026. Le siguieron Ohio, Misuri y Carolina del Norte.