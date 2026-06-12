Publicado por Carlos Dominguez 12 de junio, 2026

La agencia de noticias del régimen iraní Mehr difundió este viernes lo que presentó como el borrador de un memorando de entendimiento con Estados Unidos, que busca un "cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano".

Según el documento citado por el medio, el acuerdo contempla además "60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones primarias y secundarias de Estados Unidos".

El borrador también prevé la liberación de $24.000 millones de fondos iraníes bloqueados durante el período de negociaciones finales de 60 días. Agregó también que la mitad de esa suma estaría "disponible para Irán antes del inicio de las negociaciones".

El régimen iraní defiende el control de Ormuz y su programa nuclear

Por su parte, la agencia oficial IRNA subrayó que Irán no cederá el control del estratégico Estrecho de Ormuz ni aceptará restaurar las condiciones previas a los ataques militares de Estados Unidos e Israel.

"Irán no asume en este texto ningún compromiso de ceder la gestión del estrecho ni de restaurar las condiciones que existían antes de la agresión militar estadounidense e israelí", según Irna, que describió "las líneas generales del texto actual" que está siendo finalizado.

Además, la República Islámica insistió en que mantendrá su derecho a enriquecer uranio bajo cualquier acuerdo final. "Irán negociará su programa nuclear solo dentro del marco de los principios fundamentales de la República Islámica", afirmó la agencia.

El borrador, que aún está en fase de revisión, representa la posición iraní en las conversaciones indirectas con Washington para desactivar el conflicto regional. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Gobierno israelí han confirmado la autenticidad del documento ni han emitido declaraciones al respecto.