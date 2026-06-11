El Pentágono confina a su personal por emergencia tras "incidente con materiales peligrosos"

Publicado por Carlos Dominguez 11 de junio, 2026

Una parte del Pentágono fue cerrada este jueves y el personal que se encontraba dentro quedó confinado como medida de precaución, tras reportarse un incidente con materiales peligrosos en la sede del Departamento de Defensa.

El Departamento de Bomberos del Condado de Arlington informó en una publicación en X que tenía unidades desplegadas en el Pentágono, "incluido nuestro Equipo de Materiales Peligrosos", durante lo que describió como un "incidente con materiales peligrosos".

Confinamiento y equipos de respuesta desplegados

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó en un comunicado que los sistemas de seguridad del edificio detectaron un problema de calidad de aire, lo que obligó a tomar medidas preventivas mientras se evalúa la situación.

"El Departamento de Defensa está aplicando los protocolos estándar de protección, que incluyen una orden de confinamiento en el lugar para el área afectada", señaló Parnell. Además, agregó que los equipos de respuesta ya están en el sitio y listos para brindar apoyo a las personas que permanecen en el edificio.