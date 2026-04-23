La guerra del gerrimanderismo escala: DeSantis avanza en Florida y Carolina del Sur se lo piensa mientras el escandaloso mapa aprobado por los demócratas en Virginia se juega su futuro en los tribunales

Publicado por Williams Perdomo 23 de abril, 2026

El último intento de redefinir los mapas electorales en Virginia ha vuelto a poner sobre la mesa el impacto del gerrymandering en la política y sus consecuencias. Aunque la justicia ha parado en un primer momento la redistribución de distritos aprobada por los votantes del Viejo Dominio, el movimiento ha vuelto a reabrir un proceso que refleja la creciente disputa partidista por el control de los distritos antes de poner las urnas para salir favorecidos en las votaciones.

A pesar de que la primera bala de esta guerra fue lanzada por los republicanos, con la remodelación de cinco distritos que, a priori, les serían favorables, la jugada les puede golpear como un boomerang si la justicia da luz verde al mapa de Virginia. Y eso sin contar que las elecciones estatales y municipales ya han deparado sorpresas en áreas fuertemente conservadoras en varios estados como Texas o Florida.

La primera bala, en Texas

Desde el año pasado, sin contar con Virginia, se reconfiguraron 6 distritos congresionales en Estados Unidos en favor de los demócratas, frente a los nueve ajustados en beneficio de los republicanos. Tradicionalmente, los estados rediseñan sus distritos cada diez años, al inicio de la década, tras recibir los datos del Censo de Estados Unidos.

Sin embargo, Donald Trump impulsó una ruptura con esa práctica al promover que los estados gobernados por republicanos adelantaran cambios en sus mapas electorales. Esta estrategia permitió al Partido Republicano mejorar su posición en cinco distritos de Texas, dos en Ohio y uno en Missouri y Carolina del Norte.

Como respuesta, los demócratas lograron que los votantes aprobaran nuevos mapas que les favorecerían en cinco escaños de California y están pendientes de hasta cuatro en Virginia. Además, una corte dio luz verde a un rediseño en Utah que podría otorgarles un distrito adicional.

El gerrymanderismo como arma política

Este cambio en Virginia se inscribe en una dinámica nacional más amplia, en la que ambos partidos han intensificado el uso del rediseño electoral como herramienta política. Medios como Reuters han señalado que estos ajustes pueden afectar aún más las posibilidades de que el partido del presidente Donald Trump conserve su estrecha mayoría en las elecciones de mitad de período de noviembre.

El nuevo diseño del Nuevo Dominio, de salir adelante en los tribunales, es ampliamente favorable al Partido Demócrata, que contaría con 10 distritos inclinados a su favor de un total de los 11 con los que cuenta el estado en la Cámara de Representantes. En contraste, bajo el mapa actual los demócratas ocupan seis escaños frente a cinco de los republicanos, con solo los distritos 2, 7 y 11 considerados competitivos.

Las elecciones El martes, los votantes de Virginia decidieron entre respaldar el nuevo mapa con mayoría demócrata o mantener el actual. Con más del 97% de los votos escrutados, la opción a favor se impuso con 51,5%, frente al 48,5% del rechazo. De cara a noviembre, este resultado podría traducirse en hasta cuatro escaños adicionales para los demócratas en la Cámara de Representantes.

Florida, la esperanza de los republicanos

La mirada ahora se dirige a Florida, donde los republicanos evalúan modificar los distritos electorales con el objetivo de ganar ventaja en al menos dos escaños adicionales. Los aliados de Trump veían la redistribución de distritos como una estrategia que les otorgaría una ventaja amplia, y no apenas uno o dos escaños adicionales. Sin embargo, esa expectativa se ha ido desvaneciendo a medida que avanzan los nuevos rediseños electorales.

Con la sesión especial de esta semana en la Legislatura del Estado Soleado, el gobernador Ron DeSantis protagonizó un enfrentamiento público con el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Jeffries desafió a Desantis avisándole de que el resultado no será el esperado por los conservadores: "Da una vuelta y averígualo. Si siguen el camino de un dummy-mander [juego de palabras para indicar que el rediseño beneficiará al partido rival, n.r.] al estilo DeSantis… la marea electoral está cambiando en Florida".

El gobernador floridiano no rehuyó el cuerpo a cuerpo y se apresuró a invitar a Jeffries a sumarse a la campaña por el cambio de distritos: "Por favor. No lo dudes. Yo te pagaré el viaje a Florida para hacer campaña. Te alojaré en la mansión del gobernador de Florida. Te llevaremos a pescar. No hay nada mejor para los republicanos de Florida que ver a Jeffries por todo el estado".

Lindsay Graham pide a Carolina del Sur que se sume a la guerra

Tras el movimiento de Virginia, un furioso senador Lindsay Graham hizo un llamamiento a Carolina del Sur a modificar sus mapas antes de las midterms. El veterano congresista apuntó que debían "combatir el fuego con fuego" y dar la oportuna respuesta a los demócratas del Viejo Dominio:

“Después de los esfuerzos de los demócratas de Virginia para redistribuir distritos con el fin de aumentar los escaños demócratas en la Cámara de Representantes, Carolina del Sur debería considerar combatir fuego con fuego. Alentaría al próximo gobernador republicano de Carolina del Sur y a la legislatura republicana a analizar seriamente cuál debería ser la respuesta de nuestro estado ante los demócratas en Virginia".