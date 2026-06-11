Trump anticipa un inminente acuerdo de paz con Irán que podría sellarse este fin de semana en Europa

El presidente Trump conversando con los periodistas este 11 de junio en la Oficina Oval.Kent NISHIMURA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 11 de junio, 2026

El presidente Trump se encuentra a las puertas de consolidar el mayor éxito de política exterior de su segundo mandato, fundamentado en una estrategia de presión económica y disuasión militar.

El mandatario anunció este jueves, ante los periodistas en la Casa Blanca, que los Estados Unidos e Irán están listos para suscribir un histórico acuerdo de paz, el cual podría materializarse tan pronto como este fin de semana en territorio europeo.

De concretarse los últimos detalles operativos, el pacto reactivará de forma inmediata la navegación comercial en el Estrecho de Ormuz.

"Acabamos de hacer un gran arreglo de la guerra con Irán", declaró el presidente, precisando que la delegación norteamericana en Europa podría estar encabezada por el vicepresidente JD Vance para la rúbrica oficial.

Al ser interrogado sobre si el Líder Supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, había dado su visto bueno al texto, Trump afirmó: "Tengo entendido que la respuesta es sí".

El histórico avance diplomático se produce pocas horas después de que el propio presidente ordenara suspender una serie de bombardeos estratégicos planificados contra objetivos iraníes, al verificar la viabilidad de los canales de negociación.

Un blindaje de seguridad nacional frente a las ambiciones atómicas

Frente a las posturas tradicionales de la diplomacia multilateral, la Casa Blanca estructuró el diálogo bajo la premisa irrenunciable de neutralizar las capacidades bélicas de Teherán.

El documento bajo discusión ha sido descrito por Trump como "un memorando de entendimiento muy fuerte que es un poco conceptual", pero cuyo eje central extirpa cualquier posibilidad de que la República Islámica acceda al armamento atómico.

"Tenemos un acuerdo de que Irán nunca tendrá un arma nuclear, que era todo el propósito de lo que tuvimos que pasar para lograr esto. Así que fue algo muy grande", subrayó el presidente el jueves.

El enfoque de la administración busca distanciarse explícitamente de la laxitud del pacto multilateral de 2015, del cual el propio Trump retiró a la nación en 2018 por considerarlo perjudicial para la seguridad de Occidente.

Aunque las exigencias históricas de Teherán incluían el levantamiento generalizado de sanciones y la liberación de activos congelados, las mesas técnicas han acelerado un entendimiento político interino para detener el intercambio de hostilidades que mantenía en vilo la tregua acordada en abril.

Respaldo de los aliados regionales y reacción de los mercados

La arquitectura de este acuerdo de paz cuenta con el conocimiento y el respaldo estratégico de las principales potencias aliadas de la región. A través de sus plataformas digitales, Trump confirmó que los lineamientos esenciales del documento han sido comunicados y validados por los liderazgos de Arabia Saudita, Catar, los Emiratos Árabes Unidos e Israel.

En esa línea, el mandatario estadounidense sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la oficina del mandatario hebreo, Israel "no es parte del memorando de entendimiento", pero Netanyahu transmitió su reconocimiento al Ejecutivo estadounidense por su inquebrantable compromiso de resolver de raíz la problemática del material nuclear enriquecido en la región.

Como reflejo inmediato de la confianza institucional en la resolución del conflicto, los mercados financieros en Wall Street reaccionaron al alza, mientras que los precios internacionales del petróleo registraron una notable tendencia a la baja.