La Fiscalía de Los Ángeles alerta de que el 81% de las demandas en el acuerdo de $4 mil millones por abusos sexuales podrían ser falsas

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 12 de junio, 2026

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha lanzado una alerta sobre el mayor acuerdo por abusos sexuales en la historia del país. Según Hochman, hasta el 81% de las reclamaciones presentadas en el acuerdo de $4 mil millones podrían ser fraudulentas.

Hochman solicita frenar los pagos hasta fin de año

En un escrito presentado el jueves ante un juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, el fiscal solicitó suspender todos los pagos hasta el 31 de diciembre, mientras avanza una investigación criminal iniciada en noviembre del año pasado.

"La Oficina del Fiscal de Distrito considera que el porcentaje de demandas fraudulentas en este acuerdo podría llegar al 81%", señala el documento visto por el New York Post. Hochman enfatizó que su intervención busca proteger a las verdaderas víctimas de abusos infantiles y preservar la integridad del proceso.

"Esta intervención es fundamental para salvaguardar los derechos de los sobrevivientes legítimos y para que aquellos que presentaron reclamaciones falsas rindan cuentas por explotar el horror y el trauma sufrido por las víctimas reales", añadió.

Más de 11.000 reclamaciones

El acuerdo, aprobado en abril de 2025, prevé el pago de más de 11.000 reclamaciones por abusos sexuales ocurridos principalmente entre las décadas de 1980 y 2000 en centros juveniles, hogares de acogida y el ya cerrado Centro Infantil MacLaren del condado.

Este pacto de $4 mil millones superó el récord anterior de $2.600 millones pagado a víctimas de los Boy Scouts en 2022, y fue posible gracias a una ley de 2020 que extendió temporalmente los plazos para demandar por abusos sexuales infantiles.

Audiencia clave el lunes

Un juez escuchará los argumentos de Hochman el próximo lunes a las 8:30 am en el Stanley Mosk Courthouse.

El fiscal inició la investigación penal tras detectar un aumento sospechoso de reclamaciones después de la ampliación del plazo legal. En noviembre del año pasado, Hochman declaró: "Las denuncias falsas de abusos sexuales socavan todo el sistema de justicia y representan una grave injusticia para las víctimas reales que ya han sufrido un trauma indecible".

Además, señaló que hay indicios de que algunas personas fueron pagadas en efectivo para que despachos de abogados presentaran demandas falsas contra el condado, calificándolo como "conducta criminal que roba a las víctimas y a los contribuyentes".