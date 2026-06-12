Hunter Biden irrumpe en la conversación sobre 2028 con una propuesta a Gavin Newsom

Publicado por Joaquín Núñez 11 de junio, 2026

Hunter Biden se refirió a una posible candidatura para vicepresidente. En diálogo con Gavin Newsom, el hijo del expresidente Joe Biden aseguró que aceptaría ser el compañero de fórmula del gobernador de California en un eventual ticket presidencial en 2028.

En los últimos meses, el gobernador de California ha protagonizado un podcast en el que conversa de política y actualidad con diversos actores, muchos de ellos conservadores. Por ejemplo, ha tenido como invitados a Ben Shapiro, Newt Gingrich y Steve Bannon, entre otros. Incluso uno de sus primeros invitados fue el activista conservador Charlie Kirk.

En el último episodio, que todavía no se ha estrenado, Newsom habló con Hunter Biden, a quien presentó jocosamente como un "candidato a presidente".

Biden, de 56 años, no negó que fuera a postularse a un cargo electo e incluso deslizó la posibilidad de ser el compañero de fórmula de Newsom, quien suena como uno de los principales candidatos demócratas para las elecciones presidenciales de 2028: "Este es el trato. Me presentaré, pero solo como tu vicepresidente".

Además del gobernador Newsom, los otros potenciales candidatos demócratas a la presidencia son los siguientes: Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania; Kamala Harris, exvicepresidenta y nominada en 2024; JB Pritzker, gobernador de Illinois; Rahm Emanuel, exjefe de gabinete de Barack Obama y exalcalde de Chicago; Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes; Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte; Andy Beshear, gobernador de Kentucky; y Jon Ossoff, senador de Georgia.

En adición, el hijo del expresidente Joe Biden defendió a Graham Platner, el polémico candidato demócrata al Senado en Maine: "No he oído nada que me haga pensar que sea una persona abusiva, misógina, antisemita o racista".

"Sin embargo, sí he oído a Graham Platner decir que cree que todos deberíamos tener asistencia sanitaria gratuita. También le he oído decir que cree que tenemos que cambiar radicalmente nuestra política. He oído decir a Graham Platner que a la gente trabajadora la están jodiendo a lo grande", añadió.

Entre las muchas polémicas de Platner se encuentra la aparición de antiguas publicaciones en redes sociales consideradas ofensivas y las críticas generadas por un tatuaje asociado a simbología nazi que llevaba desde su paso por el Ejército. Platner aseguró que desconocía el significado del símbolo y posteriormente lo cubrió.

A estas polémicas se sumaron denuncias de exparejas que lo acusaron de comportamientos intimidatorios y relaciones conflictivas, además de revelaciones sobre mensajes de contenido sexual enviados a otras mujeres durante su matrimonio, algo que el candidato demócrata ha negado.