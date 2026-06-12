Familia de Austin Metcalf recibe amenazas de muerte tras la condena de Karmelo Anthony
Un video publicado en X por un usuario de Jacksonville, Florida, muestra a un ciclista que presuntamente golpea a un hombre en la calle, preguntándole si participó como jurado en el caso Anthony.
La condena de Karmelo Anthony no cerró el capítulo más oscuro de este caso: lo abrió en otra dirección. Mientras el joven de 17 años espera en prisión el resultado de su apelación tras ser sentenciado a 35 años por apuñalar y matar a su compañero Austin Metcalf en una competencia de atletismo escolar en Frisco, Texas, sus seguidores habrían desatado una campaña de hostigamiento y violencia contra quienes rodean el caso —incluida la familia de la víctima.
La familia Metcalf recibe mensajes que van de la crueldad a la amenaza directa. Según reportó TMZ, uno de los textos recibidos por un familiar decía: "Él se metió en problemas. Y se enteró". Otro, aún más perturbador, señalaba: "Deberían haber apuñalado a Hunter también" —Hunter es el hermano gemelo de Austin. A eso se suman amenazas de presentarse en los hogares de la familia y mensajes burlándose de la tumba del joven. El padre, Jeff Metcalf, confirmó a CBS que las amenazas continúan. No es la primera vez: en agosto pasado, un equipo SWAT llegó con armas a su casa en Frisco tras llamadas al 911.
La violencia, al parecer, no se queda en palabras. Un video publicado en X por un usuario de Jacksonville, Florida, muestra a un ciclista que presuntamente golpea a un hombre en la calle, preguntándole si participó como jurado en el caso Anthony. En el video se escucha una voz femenina identificar a la víctima como veterano de guerra. La Policía de Jacksonville confirmó a Fox News Digital que está investigando: "Estamos al tanto de este video que circula en redes sociales y estamos investigando activamente su origen y las partes involucradas."
Campaña en GoFundMe a favor de Anthony
"Los Términos de Servicio de GoFundMe prohíben explícitamente las campañas que recaudan dinero para la defensa legal de cualquier persona formalmente acusada de un delito violento. La campaña ha sido eliminada y los 726 dólares recaudados han sido reembolsados."
Anthony fue declarado culpable el martes y ya presentó una apelación.