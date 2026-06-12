Sigue la tormenta sobre Platner: nuevas y comprometedoras acusaciones de una expareja sacuden su campaña al Senado

Una multitud se congregó para protestar frente al edificio del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, mientras Platner se reunía con senadores demócratas, a inicios de junio.Kent NISHIMURA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 11 de junio, 2026

La campaña del recién proclamado nominado demócrata al Senado por el estado de Maine, Graham Platner, ha entrado en una fase de profunda turbulencia política.

Apenas un día después de asegurar la postulación oficial de su partido para disputar el escaño que actualmente ostenta la senadora republicana Susan Collins, salieron a la luz severas acusaciones provenientes del entorno del candidato, comprometiendo aún más la credibilidad de su plataforma ante el electorado.

Una creadora de contenido digital, identificada en la plataforma social X bajo el usuario de @420mercymain69, difundió una extensa declaración donde detalla la relación sentimental que mantuvo con Platner durante el año 2021, tras conocerse mediante una aplicación de citas.

"Me presento como una persona que ha experimentado la mentira y la manipulación por su mano para sumar mi voz a lo que es un número creciente de mujeres que han sido perjudicadas por este hombre de una forma u otra", aseveró la mujer, cuya versión sobre los hechos fue corroborada en primera instancia por el New York Post.

Las versiones cambiantes sobre un polémico símbolo nazi

Entre los señalamientos más sensibles que pesan sobre el aspirante de izquierda figura la inconsistencia en las explicaciones ofrecidas en torno a un tatuaje del Totenkopf, un símbolo gráfico empleado históricamente por la SS nazi.

La denunciante, quien se describió ideológicamente como una persona de izquierda informada, relató que al interrogar a Platner sobre la marca en 2021, este argumentó haberla obtenido por ignorancia, pero que decidió conservarla como una supuesta analogía crítica de que los Estados Unidos representaban a "los malos" en diversas latitudes del planeta.

Sin embargo, dicha narrativa contrasta con la explicación oficial que Platner ofreció a los ciudadanos de Maine cuando el símbolo fue descubierto a finales del año pasado, ocasión en la que adujo desconocer por completo los vínculos de la ilustración con el nacionalsocialismo.

Ante la reactivación del debate, la oficina de campaña del demócrata indicó a Fox News que el candidato seleccionó el diseño de una calavera en una pared en Croacia para conmemorar su supervivencia militar en Ramadi, añadiendo que la marca ya fue cubierta y que Platner ha respondido numerosas consultas al respecto.

En su defensa, los voceros de Platner optaron por desviar la atención arremetiendo contra el historial legislativo de la senadora Collins.

Un patrón de infidelidades y el cuestionamiento a su carácter

El testimonio expuesto en redes sociales detalla además un comportamiento errático en las relaciones personales de Platner.

La autora del escrito explicó que la relación concluyó a mediados de 2021 tras descubrir que el candidato sostenía un vínculo simultáneo con otra persona, enterándose posteriormente de que Platner se encontraba formalmente comprometido con una mujer llamada "Jen" en los mismos días en que iniciaron sus interacciones.

Asimismo, acusó al candidato de haber sido sorprendido en una situación de infidelidad con una tercera mujer durante una celebración matrimonial en Washington DC.

La controversia ha generado incomodidad en los sectores que promueven la agenda progresista, debido a que Platner ya arrastraba cuestionamientos previos por comentarios inapropiados vinculados al abuso sexual, la raza, el terrorismo y por presuntas conductas intimidatorias hacia mujeres.

La denunciante lamentó la complicidad de ciertas figuras afines a su espectro político: "Gente a la que he admirado está dejando pasar esto, minimizando las experiencias de las mujeres, atacando a otros periodistas, o permitiendo que la gente en sus secciones de comentarios lo haga. Especialmente con respecto a la violencia doméstica. Es espantoso".