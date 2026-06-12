JD Vance anuncia la salida de su jefe de gabinete, Jacob Reses

Publicado por Joaquín Núñez 11 de junio, 2026

Jacob Reses, jefe de gabinete de JD Vance, dejará su puesto al final del verano. Así lo confirmó el vicepresidente a través de un comunicado, donde dejó en claro su buena relación con Reses, cuyo futuro se mantiene incierto.

"Jacob ha estado a mi lado durante toda mi carrera en la vida pública. No puedo imaginar haber recorrido este camino que me ha cambiado la vida sin él", señaló el vicepresidente en un comunicado.

"Desde el primer día de mi mandato como senador electo, no podría haber pedido un asesor y amigo más leal y perspicaz como jefe de gabinete. Le echaré mucho de menos, pero no estará lejos, y pienso seguir contando con su consejo hasta que nuestros caminos vuelvan a cruzarse", añadió.

Reses comenzó a trabajar con Vance en su campaña al Senado de 2022. Anteriormente, trabajó para Heritage Action, una filial de Heritage Foundation, un popular think tank conservador, así como también para la oficina del senador Josh Hawley de Misuri.

Según informó NBC News, el primer medio en confirmar la información, el vicepresidente tiene una relación muy cercana con quien seguirá siendo su jefe de gabinete hasta el final del verano. Incluso participó y ofreció un brindis en su boda.

Además, luego de que Donald Trump eligiera a Vance como compañero de fórmula, Reses fue una presencia constante en el avión de campaña del entonces senador de Ohio.

Otros funcionarios de peso también despidieron a Reses. Uno de ellos fue Susie Wiles, jefa de gabinete del presidente Trump: "Jacob ha sido una pieza clave de nuestro equipo de liderazgo en la Casa Blanca y ha servido al vicepresidente con absoluta distinción. Desde la diplomacia y la guerra hasta asuntos complejos y la logística más minuciosa, no ha habido tarea demasiado grande ni demasiado pequeña para él”.