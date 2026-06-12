Juez rechaza recurso para detener el retiro del nombre de Trump del Kennedy Center

Publicado por Williams Perdomo 12 de junio, 2026

Un juez federal rechazó este viernes una solicitud de la junta directiva del Kennedy Center y del Departamento de Justicia para detener el retiro del nombre del presidente Donald Trump de este centro de artes escénicas.

El juez de distrito Christopher Cooper ordenó el mes pasado, mediante un fallo, que el nombre de Trump fuera retirado del emblemático edificio de la capital estadounidense antes del viernes.

La junta directiva y el Departamento de Justicia presentaron un recurso el jueves solicitando a Cooper que suspendiera la ejecución de su fallo.

El juez desestimó la petición, argumentando que el interés público "rara vez se ve favorecido por la 'perpetuación' de una acción gubernamental 'ilegal'".

En su otoño del 29 de mayo, Cooper señaló que el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas había sido rebautizado ilegalmente con el nombre de Trump y que solo el Congreso tiene la facultad de cambiar su denominación.