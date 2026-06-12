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Juez rechaza recurso para detener el retiro del nombre de Trump del Kennedy Center

El juez de distrito Christopher Cooper ordenó el mes pasado, mediante un fallo, que el nombre de Trump fuera retirado del emblemático edificio de la capital estadounidense antes del viernes.

Kennedy Center

Kennedy CenterAFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

Un juez federal rechazó este viernes una solicitud de la junta directiva del Kennedy Center y del Departamento de Justicia para detener el retiro del nombre del presidente Donald Trump de este centro de artes escénicas.

El juez de distrito Christopher Cooper ordenó el mes pasado, mediante un fallo, que el nombre de Trump fuera retirado del emblemático edificio de la capital estadounidense antes del viernes.

La junta directiva y el Departamento de Justicia presentaron un recurso el jueves solicitando a Cooper que suspendiera la ejecución de su fallo.

El juez desestimó la petición, argumentando que el interés público "rara vez se ve favorecido por la 'perpetuación' de una acción gubernamental 'ilegal'".

En su otoño del 29 de mayo, Cooper señaló que el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas había sido rebautizado ilegalmente con el nombre de Trump y que solo el Congreso tiene la facultad de cambiar su denominación.

Plazo de 14 días

Dio entonces a la administración un plazo de 14 días para retirar el nombre de Trump de la fachada y de cualquier material vinculado al centro.

A principios de esta semana, el Kennedy Center eliminó el nombre de Trump de su sitio web. En cambio, su nombre permanece en la fachada del edificio.

Cooper también produjo una orden de bloqueo temporal contra la exigencia de Trump de cerrar el Kennedy Center durante dos años para realizar renovaciones.

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