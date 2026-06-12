Trump acusa a Irán de mentir sobre el acuerdo mientras la Casa Blanca asegura que Teherán aceptó desmantelar su programa nuclear

Publicado por Williams Perdomo 12 de junio, 2026

El presidente Donald Trump acusó este viernes a Irán de tergiversar el contenido del acuerdo que se negocia con Estados Unidos para poner fin a la guerra y aseguró que la versión difundida por Teherán no corresponde a los términos pactados entre ambas partes.

Según informó AFP, la Casa Blanca salió al paso de las versiones publicadas por medios iraníes y sostuvo que Teherán ya aceptó cinco puntos fundamentales del acuerdo: la destrucción y retirada de su material nuclear, el desmantelamiento de su programa nuclear, el mantenimiento del congelamiento de fondos hasta que cumpla las condiciones pactadas, la permanencia abierta del estrecho de Ormuz y el fin de la financiación iraní a grupos terroristas.

"Esto es lo que aceptaron", declaró a AFP un alto funcionario de la administración estadounidense bajo condición de anonimato.

La respuesta de Washington llegó después de que medios estatales y semioficiales iraníes difundieran lo que presentaron como un borrador del acuerdo marco que se discute para poner fin al conflicto. Entre tanto, Irán insiste en que llegar a un acuerdo está más cerca que nunca.

Trump rechazó de forma categórica esa versión: "Los términos que Irán filtró. No tiene nada que ver con los términos que se acordaron por escrito", escribió el mandatario en Truth Social.

"Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar", añadió. "Con ellos no se puede actuar de buena fe. ¡INCREÍBLE!".

La agencia oficial iraní IRNA afirmó que Teherán no renunciará al control del estrecho de Ormuz ni a su derecho al enriquecimiento nuclear. Por su parte, la agencia Mehr publicó un texto atribuido a una fuente cercana al equipo negociador iraní en el que se contempla un "cese permanente e inmediato de las hostilidades (...) incluso en el Líbano" y un período de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

Según las versiones difundidas por medios iraníes, el proyecto también contempla la liberación de 24.000 millones de dólares en fondos iraníes bloqueados, así como compensaciones y planes de reconstrucción valorados en al menos 300.000 millones de dólares por los daños sufridos durante la guerra.

Washington niega que esos términos formen parte del acuerdo.

Un alto funcionario estadounidense afirmó a AFP que los fondos congelados no serán liberados hasta que Irán cumpla las condiciones establecidas y reiteró que el material nuclear iraní será retirado y destruido.

El vicepresidente JD Vance también rechazó las versiones según las cuales Teherán obtendría beneficios económicos inmediatos.