Cerco al horror: la Administración Trump rescató a 146.000 de los 450.000 niños perdidos de la era Biden

Publicado por Israel Duro 12 de junio, 2026

Violados, forzados a trabajar, malnutridos... Ésas son las condiciones en las que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS ha conseguido rescatar a más de 146.000 niños perdidos durante la Administración Biden tras cruzar la frontera de manera ilegal. Un enorme número que apenas supone la tercera parte de los 450.000 menores desaparecidos durante la anterior presidencia demócrata.

Y, para mayor vergüenza del Partido Azul, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, denunció dónde fueron hallados muchos de estos niños: "¿Y sabe dónde encontramos a la mayoría de ellos?: en las ciudades santuario". Mullin lamentó también que varias de las principales de estas localidades, como Chicago, Nueva York o Los Ángeles siguen negándose a cooperar con los agentes de inmigración que tratan de encontrar al resto de menores.

"No pararemos hasta encontrar a todos y cada uno de ellos"

En una publicación en X, el DHS denunció que "la Administración Biden hizo la vista gorda mientras se perdía el rastro de innumerables niños migrantes no acompañados. Muchos de estos niños fueron víctimas de tráfico sexual, sufrieron abusos y fueron explotados por violentos cárteles, bandas y traficantes".

Una postura que cambió radicalmente con la llegada de Donald Trump el pasado año, con el compromiso personal de el propio presidente y del zar fronterizo Tom Homan de hacer lo imposible por encontrarlos y rescatarlos, una promesa que se ha cumplido en una tercera parte en el primer año y medio de mandato, y que las autoridades no van a cejar en su empeño hasta completarla: "Hemos localizado a 146.000 de estos niños, y no pararemos hasta encontrar a todos y cada uno de ellos".

Visiblemente afectado, Mullins dio su propia garantía personal: "Como padre de seis hijos, tres de ellos niñas pequeñas, haré lo que sea necesario. Movilizaré cielo y tierra para encontrar a estos niños".

"Si no apoyas que las fuerzas del orden vayan a buscar a estos niños, ¿quién eres?"

Mullins lanzó además, un duro mensaje contra los demócratas, y, en especial, contra las ciudades santuario, por su oposición a colaborar con los agentes del ICE o la patrulla fronteriza, incluso en estos casos. Además, anunció que su Departamento investiga las denuncias de niños que aseguraron haber sido violados hasta "unas 600 o 700 veces".

"Hasta ahora hemos encontrado a 146 000 niños. Algunos de ellos afirmaron haber sido violados más de 600 veces. No me importa quién seas. Si no eres capaz de apoyar que las fuerzas del orden vayan a buscar a estos niños, ¿quién eres? ¿Y sabe dónde encontramos a la mayoría de ellos?: en las ciudades santuario.

Estamos investigando las denuncias en las que algunos de estos niños afirman haber sido violados entre 600 y 700 veces. No me importa quién seas. No me importa si tienes hijos. No tienes hijos. No me importa si eres liberal, independiente, demócrata o republicano".

Xavier Becerra, en el ojo del huracán como responsable del HHS con Biden

En 2024 fue la primera vez que el inspector general del DHS dio la voz de alarma de que que se habían extraviado menores bajo la tutela de la Administración Biden. En un informe, se recogía que el DHS había transferido a más de 448.000 menores sin acompañante que entraron de manera ilegal entre 2019 y 2023 al Departamento de Salud y Servicios Humanos, liderado entonces por el actual candidato demócrata a la Gobernación de California, Xavier Becerra. El objetivo era recolocarlos bajo el cuidado de patrocinadores domésticos.

Sin embargo, a 291.000 de estos menores nunca se les notificó que debían comparecer ante los tribunales federales de inmigración tras ser puestos en libertad por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Además, 32.000 niños ni siquiera acudieron a las citas judiciales programadas. El resto se consideran desaparecidos.

En la misma rueda de prensa, el secretario del Departamento de Justicia en funciones, Todd Blanche, anunció que han presentado cargos contra tres ciudadanos guatemaltecos residentes en Ohio que falsificaron datos para actuar como garantes de menores y obtener así pagos.