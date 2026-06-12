El DOI corta lazos con 43 organizaciones izquierdistas y elimina más de $4 millones en fondos

Publicado por Carlos Dominguez 12 de junio, 2026

El Departamento del Interior (DOI), bajo el liderazgo de Doug Burgum, ha decidido cancelar 43 acuerdos de colaboración con grupos externos que, según la agencia, ya no se alinean con las prioridades de la Administración Trump. Esta medida implica la eliminación de más de $4 millones en financiamiento previsto para iniciativas relacionadas con diversidad, equidad e inclusión (DEI), justicia ambiental y programas de apoyo a inmigrantes indocumentados.

El departamento concluyó que estos convenios funcionaban "en directa oposición" a su misión principal. Como resultado, se están cancelando todos los acuerdos y se eliminarán las menciones a estas organizaciones de los sitios web oficiales.

"Con el secretario Burgum al frente, el Departamento del Interior está poniendo fin a las alianzas con grupos que ya no representan las prioridades del pueblo estadounidense", indicó un comunicado oficial obtenido por Fox News Digital.

La revisión exhaustiva que comenzó en marzo analizó casi 3.000 acuerdos activos con alrededor de 2.000 entidades externas, incluyendo ONGs, fundaciones, instituciones educativas y empresas privadas. Tras el examen, se identificaron múltiples organizaciones que "no aportaban un beneficio claro" o que chocaban directamente con los objetivos del departamento.

Entre los grupos señalados se encuentran: Hispanic Access Foundation , que ofrecía becas para estudiantes latinos indocumentados y realizaba actividades educativas y culturales con el Servicio de Parques Nacionales.

Latino Outdoors , organización señalada por dar instrucciones sobre cómo evitar detenciones de Inmigración y por oponerse al desarrollo de petróleo y gas.

, organización señalada por dar instrucciones sobre cómo evitar detenciones de Inmigración y por oponerse al desarrollo de petróleo y gas. American Alliance of Museums , que impulsaba programas de DEI en los parques nacionales.

, que impulsaba programas de DEI en los parques nacionales. Conservation International , grupo que promueve el fin total de los combustibles fósiles y políticas centradas en "justicia ambiental".

, grupo que promueve el fin total de los combustibles fósiles y políticas centradas en "justicia ambiental". The Cultural Landscape Foundation, que ha criticado varias acciones de la Administración actual, incluyendo demandas relacionadas con el Kennedy Center y una campaña denominada "Landslide 2026: Borrando la Historia Estadounidnese".

Otras entidades en la lista incluyen la Green Schools Alliance, Doris Duke Foundation, National Wildlife Federation, California Native Plant Society, Clean Ocean Action y National Geographic Society, entre otras.

Una "acción decisiva" bajo Trump y Burgum

Matthew Middleton, director adjunto principal de comunicaciones del departamento, explicó la decisión: "Bajo el presidente Trump y el secretario Burgum, el Departamento del Interior está tomando medidas decisivas para garantizar que sus alianzas y recursos apoyen las prioridades de esta Administración y los intereses del pueblo estadounidense".

Como parte de ese compromiso, añadió que el departamento está terminando sus relaciones con organizaciones cuya defensa de la eliminación de las energías de base, la reducción de fondos para los servicios policiales y la promoción de programas con preferencias raciales "entra en directo conflicto con las prioridades de esta Administración". Asimismo, aseguró que "el Departamento del Interior seguirá invirtiendo en alianzas que amplíen el acceso a las tierras públicas, promuevan una gestión responsable de los recursos y entreguen beneficios tangibles al pueblo estadounidense".

El departamento señaló que se asegurará de que las futuras alianzas estén alineadas con la misión de la agencia.