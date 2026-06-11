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Trump nomina al fiscal Jay Clayton para nuevo jefe de Inteligencia

"Me complace anunciar la nominación del muy respetado Jay Clayton... para ser el próximo Director de Inteligencia Nacional", dijo el presidente en su plataforma Truth Social.

Imagen de Jay Clayton (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

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Williams Perdomo
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Williams Perdomo

El presidente Donald Trump nombró este jueves al fiscal Jay Clayton como el nuevo jefe de inteligencia. La decisión se dio tras la fuerte reacción de los republicanos por el nombramiento como director interino de Inteligencia, a principios de este mes, de Bill Pulte, un funcionario de vivienda leal a Trump.

Clayton es fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y fue director de la Comisión de Bolsa y Valores durante el primer mandato de Trump.

"Me complace anunciar la nominación del muy respetado Jay Clayton... para ser el próximo Director de Inteligencia Nacional", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"Animo al Senado de los Estados Unidos a que confirme a Jay lo antes posible."

La exdirectora de inteligencia, Tulsi Gabbard, anunció en mayo que dejaba su cargo para cuidar de su marido, que luchaba contra el cáncer.

Inicialmente, su partida estaba prevista para el 30 de junio, pero Trump adelantó la fecha al 19 de junio.

Fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York

Clayton llega al cargo tras desempeñarse como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), donde supervisó investigaciones de alto perfil. Entre ellas figura la acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo, un documento judicial que lleva la firma de Clayton y que fue presentado después de que asumiera la jefatura de esa fiscalía.

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