La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard anunció el viernes que va a hacer públicos documentos nunca antes vistos sobre la financiación por parte del Gobierno de EE. UU. de 120 laboratorios biológicos en 30 países, incluida Ucrania.

"En apoyo a la orden ejecutiva del presidente Trump para poner fin a la financiación federal de la peligrosa investigación de ganancia de función en todo el mundo, y para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, la ODNI [Oficina del Director de Inteligencia Nacional] seguirá trabajando con socios de toda la administración para identificar dónde se encuentran estos laboratorios, qué patógenos contienen y qué tipo de «investigación" se está llevando a cabo»,dijo Gabbard en X.

En el comunicado del viernes, Gabbard señaló que la comunidad de inteligencia había advertido previamente de que existía en Ucrania un laboratorio biológico financiado por EEUU y que probablemente contenía patógenos peligrosos. A medida que continúa la guerra con Rusia, los laboratorios son vulnerables a ataques, incautaciones o daños por parte de Rusia.

Muchos de los 120 laboratorios se dedican a la investigación de patógenos altamente contagiosos y a la investigación de ganancia de función con escasa supervisión, según el comunicado de la ODNI.

"A pesar del evidente potencial de impacto global catastrófico que puede tener la investigación sobre patógenos peligrosos en los laboratorios biológicos, los políticos, los llamados profesionales de la salud como el Dr. [Anthony] Fauci, y entidades del equipo de seguridad nacional de la administración Biden mintieron al pueblo estadounidense sobre la existencia de laboratorios biológicos financiados y respaldados por EE. UU., y amenazaron a quienes intentaron revelar la verdad", afirmó Gabbard en un comunicado.

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