Gavin Newsom programa elecciones especiales para cubrir el asiento de Eric Swalwell

Publicado por Alejandro Baños 15 de abril, 2026

El gobernador de California, Gavin Newsom, fijó la fecha para la celebración de unas elecciones especiales con las que cubrir el asiento de la Cámara de Representantes que deja vacante Eric Swalwell, quien renunció a su puesto tras ser acusado de agresión sexual y comportamiento inapropiado.

Newsom programó la convocatoria para el 18 de agosto.

"Yo, Gavin Newsom, gobernador de California, por la presente proclamo y ordeno que se celebren elecciones especiales el 18 de agosto de 2026, en el 14º distrito electoral del estado, con el fin de cubrir la vacante en el cargo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos correspondiente a dicho distrito, como consecuencia de la dimisión del representante Eric Swalwell", informó Newsom en un comunicado.

Swalwell, quien también renunció a seguir aspirando a ser el sucesor de Newsom tras recibir la presión de destacados líderes del Partido Demócrata, presentó su dimisión como representante debido a las acusaciones de agresión sexual o comportamiento inapropiado vertidas por parte de diferentes mujeres.

En el comunicado con el que confirmaba su marcha de la Cámara de Representantes, Swalwell dijo que luchará "contra la grave y falsa acusación que se ha vertido contra mí", al mismo tiempo que pedía disculpas y asumía su responsabilidad.