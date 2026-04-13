Eric Swalwell renuncia a su campaña para gobernador de California por la presión de prominentes demócratas tras las acusaciones de agresión sexual contra él

Publicado por Israel Duro 13 de abril, 2026

El representante Eric Swalwell finalmente arrojó la toalla y renunció a su candidatura para tratar de sustituir a Gavin Newsom como gobernador de California. La presión de prominentes demócratas para que abandonase ante las acusaciones de agresión sexual y comportamiento inapropiado que se amontonaban contra él fue decisiva para que el congresista decidiera centrarse en su defensa.

Swalwell hizo pública su decisión en un escueto comunicado en las redes sociales. El legislador californiano, que ya ha protagonizado otras polémicas en el pasado, reiteró su inocencia y se disculpó con su familia por sus "errores de juicio del pasado".

"Voy a suspender mi campaña para gobernador. A mi familia, a mi equipo, a mis amigos y a quienes me han apoyado: lamento profundamente los errores de juicio que he cometido en el pasado. Lucharé contra las graves acusaciones falsas que se han vertido, pero esa es mi lucha, no la de una campaña".

Presión de líderes demócratas

A lo largo del fin de semana, pesos partidos del Partido Demócrata como el líder de la minoría en el Congreso, Hakeem Jeffries, la representante por Massachusetts Katherine Clark hicieron un llamamiento a su colega para que diera un paso atrás.

Incluso el senador del Estado Dorado, Adam Schiff, que le había dado su apoyo, anunció que lo retiraba y le invitaba a apartarse. En un comunicado, Nancy Pelosi también aseguró que llamó a Swalwell y le pidió que no siguiera adelante con la campaña, a la vez que pedía una investigación sobre los hechos de los que se le acusan.