Otra mujer acusa al representante Eric Swalwell de agresión sexual y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles confirma que está investigando el caso

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de abril, 2026

El caso contra el exrepresentante Eric Swalwell sigue levantando polémica luego de que una quinta mujer se presentara este martes en Beverly Hills para acusar públicamente al exrepresentante demócrata de California de drogarla y violarla en 2018. Durante la jornada, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que abrió una investigación criminal sobre el caso.

Lonna Drewes, modelo y empresaria del sector de la moda en Beverly Hills, dijo en una conferencia de prensa convocada por sus abogados que conoció al exrepresentante demócrata en tres ocasiones mientras hacía crecer su empresa de software y consideraba lanzarse a la política local. En su tercer encuentro, fechado en julio de 2018, dijo que él la invitó a un evento político pero que primero se detuvieron en su habitación de hotel, supuestamente para recoger unos documentos.

"Creo que drogó mi copa de vino. Solo tomé una copa", dijo la denunciante. "Cuando llegué a su habitación, ya estaba incapacitada. No podía mover los brazos ni el cuerpo”.

Según Drewes, posteriormente descubrió lo que presuntamente sucedió: "Me violó y me estranguló, y mientras me estrangulaba perdí el conocimiento y pensé que había muerto. No di mi consentimiento para ninguna actividad sexual”.

La denunciante dijo que no se sometió a un examen de violación en ese momento, pero que reveló la agresión a personas cercanas, la registró en su agenda personal y luego la documentó durante sesiones de terapia en un centro para supervivientes de agresiones sexuales. No volvió a tener contacto con Swalwell después del incidente.

"Ya no quería vivir", dijo Drewes. "Lloré todo el tiempo durante años".

La empresaria también explicó que guardó silencio por miedo al poder político de Swalwell y su historial como abogado.

Una investigación en etapas preliminares

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó el martes que su Oficina de Víctimas Especiales está investigando el caso.

"La investigación se encuentra en sus etapas preliminares y está en curso", dijo el departamento en un comunicado.

Una vez completada, los investigadores presentarán el caso a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. La fiscalía confirmó que ya designó a un fiscal para trabajar junto a las autoridades en la investigación.

La abogada de Drewes, Lisa Bloom, reconocida por representar a víctimas de alto perfil en casos contra Bill Cosby y Bill O'Reilly, afirmó que colaborarán con las autoridades y entregarán a la policía mensajes de texto, entradas del diario personal de su cliente y fotografías, entre ellas una imagen de Drewes junto a Swalwell en la apertura de un restaurante en Beverly Hills.

Bloom también reveló que otras tres mujeres se han puesto en contacto con ella a propósito del asunto. "La justicia ahora son las investigaciones criminales", dijo. "Perder el trabajo no es una consecuencia suficiente para este tipo de acusaciones”.