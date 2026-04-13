Los congresistas Eric Swalwell y Tony Gonzales renunciarán al Congreso

Publicado por Joaquín Núñez 13 de abril, 2026

Eric Swalwell (D-CA) y Tony Gonzales (R-TX) anunciaron que renunciarán al Congreso. anunció que renunciará al Congreso. El demócrata de California enfrentó recientemente una serie de acusaciones de abuso sexual y conductas inapropiadas, las cuales negó. El escándalo también lo llevó a suspender su campaña a gobernador en el Golden State. Por su parte, Gonzales reconoció públicamente que mantuvo relaciones sexuales con una exasistente. El republicano de Texas está casado y tiene seis hijos.

La renuncia de Swalwell llegó poco después de que su colega de Florida, Anna Paulina Luna, amenazara con presentar una resolución para expulsarlo de la Cámara: "No me importa a qué partido pertenezcan; si son corruptos y participan en actividades ilegales en el Congreso, votaré para expulsarlos. Ya es hora de que el Congreso haga una buena limpieza”.

En este contexto, el demócrata publicó un comunicado en su cuenta de X, en donde anunció que abandonará el Capitolio tras casi quince años: "Pido sinceras disculpas a mi familia, a mi equipo y a mis electores por los errores de juicio que he cometido en el pasado. Lucharé contra la grave y falsa acusación que se ha vertido contra mí. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad de los errores que sí cometí".

"Soy consciente de los intentos de convocar una votación inmediata para nuestra expulsión, tanto contra mí como contra otros miembros. Expulsar a cualquier miembro del Congreso sin el debido proceso, a los pocos días de que se formule una acusación, es incorrecto. Pero también es incorrecto que mis electores me vean distraído de mis obligaciones. Por lo tanto, tengo la intención de renunciar a mi escaño en el Congreso", añadió.

En cuanto a Gonzales, admitió en marzo que mantuvo relaciones sexuales con Regina Santos-Aviles, una exasistente que posteriormente se quitó la vida. Por este motivo, había abandonado su intento de reelección en el distrito electoral número 23 en Texas.

"Todo tiene su momento, y Dios tiene un plan para todos nosotros. Cuando el Congreso reanude sus sesiones mañana, presentaré mi renuncia al cargo. Ha sido un privilegio para mí servir al maravilloso pueblo de Texas", escribió en su cuenta de X.