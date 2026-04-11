Eric Swalwell: líderes demócratas le piden que deje la carrera por la gobernación de California tras ser acusado de agresión sexual

Eric Swalwell, candidato a gobernador de California, durante un foro. Enero de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 11 de abril, 2026

Varios miembros destacados del Partido Demócrata instaron al representante Eric Swalwell a que abandone la carrera electoral para convertirse en el próximo gobernador de California tras ser acusado de agresión sexual y conducta inapropiada.

Uno de ellos ha sido Hakeem Jeffries. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes emitió un comunicado solicitando que se investigue a Swalwell, al que pidió que renuncie a sus aspiraciones.

"A raíz de las acusaciones de agresión sexual, sumamente preocupantes, contra el congresista Eric Swalwell, exigimos que se lleve a cabo una investigación inmediata de estos hechos y que el congresista ponga fin de inmediato a su campaña para convertirse en el próximo gobernador de California", dijo Jeffries.

"Esto es inaceptable en cualquier persona —y mucho menos en un cargo electo— y debe tomarse muy en serio", agregó el líder de la minoría en la Cámara de Representantes.

De las palabras de Jeffries se hizo eco la representante Katherine Clark (Massachusetts) reposteando el comunicado de su compañero de partido, igual que el representante Pete Aguilar, quien pidió a Swalwell que se retire de la contienda.

"Hago un llamamiento al diputado Swalwell para que ponga fin de inmediato a su campaña para ser gobernador de California", escribió Aguilar en una publicación en redes sociales. "Las acusaciones contra él, de una gravedad y un carácter inquietante increíbles, deben investigarse a fondo. Felicito a las mujeres que han dado un paso al frente. Debemos asegurarnos de que se les escuche y de que se exijan responsabilidades".

Mediante un escrito, el senador por California Adam Schiff informó de que, tras leer las acusaciones contra Swalwell, le retira su apoyo "de inmediato" y le pide que abandone la carrera por la gobernación de California.

Swalwell: "Estas acusaciones son completamente falsas"

El candidato a suceder a Gavin Newsom se defendió de las acusaciones vertidas contra su persona. Con un mensaje publicado en redes sociales, Swalwell aseguró que las informaciones son "completamente falsas", asegurando que, si es preciso, llegará hasta el final para desmentirlas.

"Estas acusaciones son completamente falsas", sostuvo el representante demócrata. "Y las combatiré".

Swalwell ha sido acusado por varias mujeres, algunas de ellas exempleadas suyas, de agredirlas sexualmente o de haberlas forzado a mantener relaciones sin su consentimiento. También de haberlas enviado fotos y mensajes con contenido explícito, según informó CNN.