Administración Trump planea anular condenas restantes del 6 de enero y limpiar antecedentes de acusados

Partidarios de Trump frente al Capitolio el 6 de enero de 2021 AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 14 de abril, 2026

La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en su revisión de los procesos judiciales vinculados a los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, al solicitar la anulación de varias de las condenas que aún permanecían vigentes.

El Departamento de Justicia presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para invalidar las condenas de miembros del grupo Proud Boys, incluyendo a Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola, quienes habían sido sentenciados por delitos graves en 2023.

Según el documento oficial, la medida responde a lo que la administración considera “el interés de la justicia”.

“En opinión del Poder Ejecutivo, no redunda en interés de la justicia continuar con el proceso judicial de este caso ni de los casos de otros acusados que se encuentren en una situación similar”, señalaron funcionarios en el escrito judicial sobre el caso.

La medida sigue a los indultos masivos

La acción llega después de que Trump otorgara cerca de 1.500 indultos a implicados en los hechos del Capitolio, además de conmutar la pena de otros acusados. Sin embargo, algunas condenas permanecían técnicamente vigentes, lo que implicaba consecuencias legales a largo plazo.

De aprobarse la solicitud, los acusados no solo quedarían en libertad —algo que ya ocurre en muchos casos—, sino que verían eliminados antecedentes penales que afectan derechos fundamentales como la posesión de armas o el acceso a empleo.

El movimiento también se extendería a miembros de los Oath Keepers, otro grupo involucrado en los sucesos.

Algunos de los beneficiados celebraron la decisión como una reivindicación. Zachary Rehl, quien había sido condenado a 15 años de prisión, aseguró que el proceso demuestra que “luchar por la verdad y la justicia vale la pena”, según NBC News.

Por su parte, Enrique Tarrio —quien ya había recibido clemencia— calificó la medida como un paso para recuperar sus vidas tras lo que considera una persecución política.

Implicaciones legales y políticas

Más allá del impacto inmediato en los acusados, la decisión refleja el enfoque en la administración Trump hacia los casos del 6 de enero, reinterpretando procesos que durante años fueron presentados como una amenaza a la democracia.

La medida corrige excesos judiciales y persecuciones ideológicas. En cualquier caso, el desenlace dependerá ahora de los tribunales, que deberán decidir si aceptan la solicitud del Ejecutivo y ponen fin definitivo a estos procesos judiciales.