EEUU permite a bancos venezolanos operar en dólares por primera vez en años

El Banco de Venezuela es una de las instituciones beneficadas por la medida.Federico Parra- AFP

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 14 de abril, 2026

La administración de Donald Trump anunció este martes una flexibilización de las sanciones financieras contra el sistema bancario estatal venezolano, en un intento por aliviar la presión económica sobre el país.

La medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), permitirá que instituciones como el Banco Central de Venezuela y otros bancos públicos vuelvan a operar con dólares y se reintegren al sistema financiero internacional, según reportes de Axios.

“Esta acción apoya el objetivo de revitalizar la economía venezolana mediante su reintegración al sistema financiero global liderado por Estados Unidos”, señaló un funcionario estadounidense citado por Axios.

La medida podría representar un punto de inflexión

El levantamiento parcial de sanciones permitirá a Venezuela acceder directamente a ingresos por exportaciones petroleras y reactivar operaciones financieras bloqueadas durante años. La medida busca destrabar miles de millones de dólares que habían quedado retenidos por restricciones regulatorias.

Además del Banco Central de Venezuela (BCV), la decisión alcanza a entidades como el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro, facilitando transacciones comerciales y acuerdos con empresas internacionales.

Expertos señalan que esta flexibilización podría representar un punto de inflexión. El economista venezolano Alejandro Grisanti advertía, hace unos días a través de X, que sancionar al BCV equivalía, en la práctica, a aislar todo el sistema financiero venezolano.

La medida tomada hoy permitiría al sistema financiero del país restablecer relaciones con la banca internacional y dar mayor estabilidad al mercado cambiario.

Presión social y cálculo político

La decisión también responde a crecientes tensiones internas. En las últimas semanas, trabajadores públicos han salido a las calles para exigir aumentos salariales, en un contexto donde los sueldos estatales rondan los $160 mensuales, por debajo del sector privado.

Delcy Rodríguez, presidenta del régimen interino, había advertido sobre la dificultad de aumentar salarios sin acceso a divisas: imprimir dinero implicaría reactivar la hiperinflación, uno de los principales fantasmas económicos del país.

“Estaba entre la espada y la pared”, reconoció un funcionario estadounidense sobre la situación del régimen interino, en el reporte de Axios.

Normalización progresiva tras la caída de Maduro

La flexibilización forma parte de un proceso más amplio de acercamiento entre Washington y Caracas tras la salida de Nicolás Maduro en enero.

En los últimos meses, Estados Unidos ha autorizado nuevas operaciones con la petrolera estatal PDVSA, facilitando exportaciones de oro y eliminado sanciones individuales, incluyendo las impuestas a la propia Rodríguez.

Sin embargo, la estrategia no implica un levantamiento total de sanciones, sino un esquema selectivo de licencias que permite cierto margen de maniobra económica sin perder capacidad de presión política.