Tras años de bloqueo, la Administración Trump anuncia la ampliación de un gasoducto clave en el noreste

Publicado por Joaquín Núñez 14 de abril, 2026

La Administración Trump celebró el inicio de una obra para ampliar un gasoducto clave en el noreste del país. Se trata de una ampliación del sistema de gasoductos Transco, a través del proyecto Northeast Supply Enhancement (NESE). La obra estaría lista para finales de 2027 y se estima que transportará energía para satisfacer a 2,3 millones más de hogares.

De acuerdo con Williams, la empresa que se encargará de la obra, esta generará “miles de empleos” e inyectará “cientos de millones de dólares en las economías locales y regionales”.

Según informó el New York Post, el proyecto estuvo demorado durante años por la resistencia de los gobernadores demócratas de Nueva York a otorgar la aprobación estatal. Sin embargo, el presidente Donald Trump logró influir para que la gobernadora Kathy Hochul finalmente dé luz verde para el inicio de la obra.

El gasoducto NESE es una ampliación de un sistema ya existente que transporta gas natural desde los yacimientos de Pensilvania hacia el noreste de Estados Unidos, pasando por Nueva Jersey hasta llegar a Nueva York.

El proyecto aumentará la capacidad operativa de la infraestructura existente y se estima que se podrán mover unos 400 millones de pies cúbicos de gas adicionales por día, una cantidad suficiente para abastecer a millones de hogares.

Según explicaron los funcionarios, el proyecto refuerza la seguridad energética estadounidense. En términos operativos, señalaron que ayudará a combatir el cuello de botella generado en el noreste durante el invierno, cuando la demanda de gas suele dispararse por la necesidad de calefacción. El gasoducto busca eliminar esa limitación, asegurando que el suministro llegue de forma constante incluso en los días de mayor consumo.

Del acto para celebrar el inicio de la construcción participaron importantes miembros del gabinete del presidente Trump. Entre ellos estuvieron el secretario del Interior, Doug Burgum; el secretario de Energía, Chris Wright; y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, quien está entre las opciones del presidente para ser el próximo fiscal general.

“Se espera que solo este proyecto reduzca las facturas de electricidad en 6.000 millones de dólares durante los próximos 15 años y genere hasta 1.800 millones de dólares en desarrollo económico. ¡Es una gran victoria para las familias estadounidenses!”, declaró el secretario Burgum sobre el proyecto.

“Este proyecto beneficia a todas las partes: el gas natural es una opción fiable, económica y de combustión limpia para que los neoyorquinos calienten y suministren energía a sus hogares y negocios. El presidente Trump, el secretario Burgum, el administrador Zeldin y yo seguiremos luchando para construir más infraestructuras energéticas, de modo que todos los estadounidenses tengan acceso a una energía estadounidense asequible, fiable y segura”, añadió el secretario Wright.

Además, la EPA confirmó en un comunicado que la Administración Trump ahora trabajará para obtener los permisos de la Constitution Pipeline, un proyecto de gasoducto diseñado para transportar gas natural desde Pensilvania hacia los estados de Nueva Inglaterra.