Histórico: el jefe del Comando Sur mantiene una sorpresiva reunión con generales castristas en el perímetro de Guantánamo

El Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan, junto al general cubano Roberto Legra Sotolongo y otros oficiales militares cubanos, durante su reunión de hoy en el perímetro de Guantánamo.AFP PHOTO / US SOUTHERN COMMAND'S X ACCOUNT.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 29 de mayo, 2026

El general Francis Donovan, comandante en jefe del Comando Sur (SOUTHCOM), sostuvo una reunión excepcional en el perímetro de las instalaciones militares de Guantánamo con altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

De acuerdo con la información, divulgada primero en exclusiva por Reuters y luego validada por el propio Comando Sur a través de sus canales oficiales, el general Donovan abordó de manera directa asuntos relativos a la seguridad operativa con la delegación castrista, la cual estuvo encabezada por el general de división Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de la isla.

El encuentro representa un suceso sin precedentes recientes en la historia de la base y coincide con un clima de profunda incertidumbre en los círculos de poder de La Habana ante la firmeza de la política exterior estadounidense.

Evaluación perimetral y disuasión en el terreno

De forma paralela al contacto con los emisarios de la dictadura, el general Donovan encabezó una rigurosa inspección técnica de las líneas defensivas de la estación militar.

Los reportes detallaron que las deliberaciones se concentraron en la protección de la fuerza, la integridad de los efectivos desplegados y sus familias, así como la disponibilidad operativa de las unidades ante cualquier contingencia en la región.

El despliegue de Donovan en la isla ocurre apenas semanas después de que se conociera una inusual visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a la capital cubana.

Estas acciones se alinean con las directrices fijadas por el presidente Donald Trump, quien ha señalado de manera persistente que el desmantelamiento de la influencia totalitaria en el Caribe constituye un objetivo prioritario de su mandato, sugiriendo una intensificación de las medidas de presión una vez concluidas las operaciones logísticas en el teatro de operaciones de Oriente Medio.

Cerco al eje socialista de la región

La determinación de Washington frente a los antagonistas históricos en la región se ha traducido en acciones legales y operativas de gran calado.

El pasado 20 de mayo, la justicia estadounidense acusó formalmente al dictador Raúl Castro por cuatro cargos de homicidio vinculados al derribo de las avionetas civiles de la organización de exiliados Hermanos al Rescate en 1996.

Esta ofensiva judicial complementa el precedente sentado el pasado 3 de enero, cuando fuerzas especiales estadounidenses ejecutaron una incursión en Caracas para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo a Nueva York para rendir cuentas por narcotráfico y terrorismo.

La postura oficial frente al régimen cubano ha sido reforzada de forma contundente por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha denunciado reiteradamente el riesgo de seguridad nacional que representa la existencia de un estado fallido comunista a escasas 90 millas de las costas de Florida.