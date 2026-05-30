Una jueza designada por Obama desafía a Trump y reabre su demanda contra el IRS: quiere investigar si el acuerdo fue diseñado para engañar a los tribunales

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de mayo, 2026

La jueza federal Kathleen M. Williams, con sede en Miami, dio un giro inesperado este viernes al reabrir la demanda de $10.000 millones que el presidente Donald Trump había interpuesto contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), después de que el propio mandatario la retirara voluntariamente la semana pasada.

En una resolución breve, Williams declaró que existen "graves alegaciones" que sugieren que el apresurado acuerdo para cerrar el caso estuvo "basado en el engaño".

El fallo representa un revés simultáneo para Trump y para el actual liderazgo del Departamento de Justicia, según un informe del New York Times. Tras el retiro de la demanda, altos funcionarios del departamento habían dado a conocer un acuerdo que establecía un fondo de $1.800 millones destinado a compensar a quienes alegaban haber sido víctimas de la llamada "instrumentalización" del Gobierno federal por parte de los demócratas. El acuerdo también otorgaba beneficios fiscales significativos al propio Trump, a su familia y a sus empresas.

La decisión de Williams llegó después de que un grupo bipartidista de 35 exjueces federales presentara escritos ante el tribunal instándola a reabrir el caso y examinar en detalle los términos del acuerdo. La jueza, designada por el expresidente demócrata Barack Obama, ya había expresado dudas previas sobre la demanda original, señalando la paradoja de que el presidente Trump se encontraba en ambos lados del litigio, pues estaba demandando a una agencia federal que, tras volver a la Casa Blanca, él mismo tiene capacidad de controlarla.

En su resolución del viernes, Williams ordenó a los abogados de Trump informarle antes del 12 de junio si el caso debe reabrirse formalmente porque "el tribunal fue víctima de un fraude" y si el presidente actuó en connivencia con su propio Gobierno para cerrar el caso y así "eludir el escrutinio judicial". La jueza también citó una investigación del New York Times que reveló que el IRS había elaborado un memorándum de 25 páginas con argumentos de defensa contra la demanda, documentos que el Departamento de Justicia nunca presentó ante el tribunal.

Norman Eisen, abogado que representó al grupo de exjueces, celebró la decisión y señaló que sus representados valoran "la seriedad con la que el tribunal está abordando estas graves alegaciones".