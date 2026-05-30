¿Exceso de atribuciones o persecución? El motivo por el que un juez federal ordenó retirar el nombre de Trump del Kennedy Center

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 29 de mayo, 2026

Un juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Washington dictaminó de forma preliminar el bloqueo de las obras de restauración que contemplaban el cierre temporal del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Asimismo, el fallo declaró ilegal la resolución de la junta directiva que incorporaba el nombre del presidente Donald Trump a la fachada del complejo, ordenando la supresión de la nomenclatura tanto de la infraestructura física como de los portales informáticos oficiales.

La resolución, redactada en un documento de 94 páginas por el juez federal Christopher Cooper, estipula que la junta de fideicomisarios del recinto excedió sus competencias legales al modificar el título del memorial nacional.

El magistrado enfatizó que el estatuto constitutivo del centro fija de manera unívoca la dedicatoria exclusiva hacia el trigésimo quinto presidente de la nación, John F. Kennedy.

"La ley orgánica del Centro Kennedy deja cristalinamente claro que el Centro debe llevar el nombre del presidente Kennedy, y no puede ostentar ningún otro nombre formal o memorial público basado en la decisión unilateral de la Junta. El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo", determinó Cooper.

El argumento institucional y la respuesta de la junta

La defensa legal de la administración había argumentado ante el tribunal que la inscripción colocada en la entrada principal —la cual rezaba "The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts"— no constituía una sustitución de la identidad del inmueble, sino la aplicación de una designación secundaria.

El juez Cooper desestimó dicha argumentación, señalando que la inclusión de la nueva etiqueta relegaba a un segundo término el homenaje original, otorgando un plazo de 14 días para la restitución del estado previo.

Ante el fallo, la vocería oficial del complejo cultural manifestó su disconformidad y ratificó la intención de recurrir a las instancias judiciales superiores para revertir la medida.

Roma Daravi, portavoz del Centro Kennedy, expresó en un comunicado: "Estamos seguros de que en la apelación el tribunal confirmará la voluntad de la Junta de reconocer las contribuciones históricas del presidente Trump al centro cultural de nuestra nación".

Suspensión del plan de restauración estructural

El dictamen judicial también dejó sin efecto la votación efectuada por la junta directiva en marzo, donde se había estipulado un cese total de actividades por un periodo de dos años, programado para iniciar después de las festividades del 4 de julio.

El cierre temporal había sido propuesto por el propio mandatario —quien asumió la presidencia de la junta directiva el año pasado— bajo la premisa de que la clausura total representaba la metodología más eficiente y económica para ejecutar las reparaciones pendientes.

El juez Cooper calificó la determinación de los fideicomisarios como una medida adoptada bajo una presentación de información unilateral, acusándolos de no sopesar el impacto adverso sobre las programaciones culturales.

Pese a la orden de restricción, el veredicto aclara que las tareas de mantenimiento prioritarias pueden continuar su curso y que un eventual cierre ordenado sigue siendo factible si la junta replantea el procedimiento conforme a las normativas administrativas correspondientes.

La acción judicial que dio origen al fallo fue impulsada por la representante demócrata por Ohio, Joyce Beatty, en su condición de miembro exoficio de la dirección del centro. Tras conocerse el dictamen, Beatty afirmó que los intentos de cierre carecían de sustento jurídico, argumentando que la institución pertenece al pueblo estadounidense.

Por su parte, los representantes legales de la legisladora, Norm Eisen y Nathaniel Zelinsky, celebraron la decisión judicial.

Trump denuncia motivaciones ideológicas y ordena la transferencia del centro

La respuesta del mandatario estadounidense no se hizo esperar, manifestando su rechazo al dictamen a través de su plataforma Truth Social.

En su declaración, Trump criticó severamente al juez Christopher Cooper —a quien señaló por haber sido designado durante la administración de Barack Obama—, denunciando que el fallo bloquea reformas indispensables en un complejo afectado por el deterioro físico, el abandono y la falta de mantenimiento estructural crónico.

Asimismo, defendió el respaldo de la junta de fideicomisarios, compuesta por 36 miembros, detallando que el cambio de nombre representaba un reconocimiento legítimo al plan de renovación de la Casa Blanca.

El mandatario remarcó el desempeño fiscal desfavorable que arrastraba el Centro Kennedy antes de la intervención del Ejecutivo, asegurando que la institución registraba pérdidas anuales superiores a los 100 millones de dólares debido a gestiones deficientes y presupuestos de construcción mal ejecutados.

Trump contrastó este escenario con los planes de su administración para convertir el recinto en un referente de excelencia mundial, equiparándolo con los proyectos de restauración arquitectónica y paisajística implementados de forma exitosa junto al Departamento del Interior en diversos monumentos históricos del distrito federal.

Finalmente, ante la imposibilidad de ejecutar las adecuaciones estructurales y estéticas bajo las condiciones dictadas por el tribunal, el presidente anunció el cese de la participación del Ejecutivo en la administración del recinto para salvaguardar la seguridad de los usuarios frente a fallas técnicas documentadas por especialistas.

En consecuencia, Trump confirmó haber instruido al Departamento de Comercio para coordinar con el Congreso la transferencia absoluta de las responsabilidades de operación, mantenimiento y gestión del Centro Kennedy, devolviendo la jurisdicción del establecimiento al poder legislativo.