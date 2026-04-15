EEUU estrena su bloqueo naval a Irán: seis embarcaciones rechazadas sin ningún disparo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de abril, 2026

El bloqueo naval que Estados Unidos impuso a los puertos iraníes tuvo su primera prueba este lunes, con seis embarcaciones interceptadas en total sin lanzar ningún disparo.

De acuerdo con NBC News, cinco de los seis barcos transportaban petróleo. El contenido del sexto no fue revelado. Dos de los petroleros invirtieron su rumbo en las primeras dos horas desde que el bloqueo entró en vigor, una señal temprana de que la advertencia estadounidense estaba siendo tomada en serio por los buques.

En ninguno de los encuentros hubo mayores complicaciones y el personal militar no abordó ninguna de las embarcaciones a pesar de tener autorización para poder ejercer la fuerza.

El operativo se apoya en más de 100 aeronaves de combate y vigilancia, además de más de una docena de buques desplegados en el Golfo de Omán. La estrategia consiste en identificar los barcos que salen de puertos iraníes y zonas costeras a través de radares y sistemas de vigilancia, contactarlos por radio y ordenarles que den la vuelta antes de que puedan continuar su ruta. Los barcos son dirigidos de regreso a puertos iraníes en el Golfo de Omán, no a través del Estrecho de Ormuz, porque Estados Unidos tiene más activos y opciones de respuesta en esa zona.

Según las autoridades, si algún barco se negara a obedecer, el ejército estadounidense tiene autoridad para usar la fuerza, incluyendo aviones de combate o buques de guerra para dispararle. Hasta ahora, ninguno ha llegado a ese punto.

Bloqueo tras negociaciones fallidas

El bloqueo es la última escalada de un conflicto que lleva más de seis semanas en curso. Trump lo anunció el domingo tras el fracaso de las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra. Desde que se reanudaron los combates el viernes pasado, el tráfico por el Estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo crudo y el gas mundial— se ha reducido a un ritmo casi paralizado, disparando los precios del petróleo y de otros bienes clave a nivel global.

Además de los seis barcos interceptados, un petrolero chino identificado como Rich Starry transitó por la zona sin ser bloqueado. La razón, según los funcionarios estadounidenses citados por NBC News, es que la embarcación partió de los Emiratos Árabes Unidos y no de puertos iraníes, por lo que no violaba los términos del bloqueo. Se desconoce si pagó algún peaje a Irán durante su tránsito.