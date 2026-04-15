Erika Kirk suspende su participación en un evento de TPUSA por amenazas a su seguridad

Publicado por Joaquín Núñez 14 de abril, 2026

Erika Kirk canceló su aparición en un evento de Turning Point USA debido a amenazas "muy serias" contra su seguridad. La viuda del activista Charlie Kirk, que fue asesinado en septiembre de 2025, iba a encabezar un evento cerca de la Universidad de Georgia junto con el vicepresidente JD Vance. Sin embargo, su aparición tuvo que ser cancelada de forma preventiva.

El lugar de Kirk fue ocupado por Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, encargado de explicarles lo sucedido a los asistentes: "Voy a abordarlo desde el principio, señor vicepresidente: estoy aquí en el escenario en lugar de nuestra amiga Erika Kirk porque, lamentablemente, ha recibido amenazas muy graves. Es un reflejo terrible de la realidad y de la situación del país".

Posteriormente, Kirk explicó la decisión en su cuenta de X. "Tenía muchas ganas de asistir al evento de esta noche en la Universidad de Georgia con nuestro vicepresidente, JD Vance, pero después de todo lo que ha pasado nuestra familia, me tomo muy en serio las recomendaciones de mi equipo de seguridad", escribió.

Durante su participación en el evento, el vicepresidente defendió a Kirk de los ataques recibidos por parte de algunos activistas conservadores, por ejemplo Candace Owens. "Todo el mundo la ataca por todo, mienten sobre ella, y es una de las cosas más vergonzosas que he visto en la vida pública. Quienes dicen que Erika no estaba de luto por su marido están llenos de basura", expresó Vance, quien era amigo personal de Charlie Kirk.

"Si persiguen a Erika Kirk y no a quienes intentan destruir los Estados Unidos de América, son parte del problema, no de la solución", continuó.

El evento tuvo lugar en Athens, Georgia, concretamente en la Akins Ford Arena. Allí, Vance habló también sobre su próximo libro, 'Communion: Finding My Way Back to Faith', el cual explora su conversión al catolicismo. El vicepresidente anticipó que el libro recorre su camino desde un "ateo enojado" hasta un creyente.

"Quizás el hecho de que (la fe cristiana) tenga razón en cuanto a la moralidad y la virtud, significa que también tiene razón en cuanto a que Jesucristo era el Hijo de Dios", añadió.