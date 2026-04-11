Hallan las huellas dactilares y la palma de la mano del acusado Tyler Robinson cerca de la azotea desde donde dispararon a Charlie Kirk

Esta captura de pantalla de la transmisión en vivo de la Corte de Utah muestra a Tyler Robinson AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de abril, 2026

Nuevos documentos judiciales en el caso contra Tyler Robinson, el hombre de Utah acusado de asesinar al fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, aportan detalles sobre las evidencias forenses recopiladas por las autoridades para ubicarlo en la escena del crimen.

De acuerdo con East Idaho News, los investigadores obtuvieron ADN a partir de huellas dactilares y una huella de palma halladas en las proximidades del borde noreste de la azotea del edificio Losee Center de la Universidad del Valle de Utah (UVU), desde donde el tirador habría saltado al suelo tras el disparo. A esto se suman datos del teléfono celular de Robinson correspondientes al 10 de septiembre de 2025, así como una ruta de Google Maps encontrada en su dispositivo que lo dirigía a un área cercana al campus universitario.

Las autoridades, a partir de la evidencia, lograron construir una cronología de los hechos. Los documentos detallan los movimientos de Robinson durante la mañana del ataque. Según los registros, llegó al área de Orem en un Dodge Challenger gris alrededor de las 8:29 a.m. Poco antes del mediodía fue captado por cámaras de vigilancia ingresando al campus por un túnel bajo Campus Drive. Minutos después, otra cámara ubicada en el lado norte del edificio Losee Center lo registró caminando con lo que los investigadores describieron como "un andar distintivo", atribuido al rifle que presuntamente llevaba escondido dentro de sus jeans.

A las 12:15 p.m. aproximadamente, Robinson habría subido una escalera hacia un área común adyacente al Losee Center, escalado una pared y ubicándose en la azotea. Desde allí, según los documentos, cruzó el techo corriendo y se colocó en posición de tiro con línea de visión directa hacia el lugar donde Kirk estaba dando uno de sus clásicos eventos de debate con estudiantes universitarios.

A las 12:23 p.m., mientras Kirk respondía preguntas durante un evento de Turning Point USA, un único disparo lo alcanzó en el cuello. Las cámaras de seguridad captaron a Robinson abandonando la azotea con lo que parecía ser un rifle.

Una carta a su pareja

Las nuevas órdenes de registro también confirman una carta que Robinson habría dejado a su pareja, Lance Twiggs, a quien llamaba "Luna", momentos antes del ataque. En ella, Robinson se despedía y reconocía sus intenciones.

"Salí de casa esta mañana en una misión", escribió según los documentos. "Es probable que esté muerto o enfrentando una larga condena en prisión. Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y la aproveché". La carta concluía con una despedida personal hacia su pareja.

Sin embargo, Robinson se declaró inocente de todos los cargos, entre ellos asesinato agravado. Los fiscales han confirmado que buscarán la pena de muerte. Esta semana, el juez Tony Graf rechazó además una solicitud de la defensa para apartar a los fiscales del caso, alegando un supuesto conflicto de intereses.