Arrestan al agente de ICE acusado de disparar contra un inmigrante durante un operativo en Minneapolis

Publicado por Joaquín Núñez 29 de mayo, 2026

La Policía anunció la detención de Christian Castro, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hombre está acusado de cuatro cargos relacionados con un tiroteo ocurrido durante las operaciones migratorias en Minneapolis, Minnesota.

La detención fue anunciada por la Fiscalía del Condado de Hennepin, que inicialmente presentó los cargos contra el agente de ICE.

“Me complace saber que Christian Castro ha sido detenido y que será juzgado por los delitos que presuntamente cometió en Minnesota. La justicia no exige menos”, declaró Keith Ellison, fiscal general de Minnesota.

“El presunto tiroteo de Christian Castro contra Julio Sosa-Celis parece injustificado, tal y como demuestran las mentiras que Castro contó a sus superiores de ICE para justificar sus acciones ilegales”, añadió el funcionario.

Según informaron las autoridades locales, Castro fue localizado por la Oficina de Detención Criminal de Minnesota (BCA) y detenido de forma conjunta por agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y los Rangers, la agencia de policía más antigua del estado de Texas.

El caso de Christian Castro

En concreto, el caso gira en torno al accionar de Castro durante un operativo en Minneapolis, donde los fiscales alegan que el agente disparó a través de la puerta de una casa, impactando a una persona que no representaba una amenaza inmediata.

Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, sostiene que el disparo ocurrió "con la intención de infundir miedo a sufrir daños físicos inmediatos o la muerte a los cuatro adultos que se encontraban justo detrás de la puerta".

En efecto, uno de los disparos impactó contra Julio César Sosa-Celis, inmigrante venezolano, quien recibió una herida de bala en la pierna.

La versión inicial presentada por las autoridades federales sostenía que los agentes de ICE habían sido atacados durante el operativo y que enfrentaban una situación de peligro inmediato. Sin embargo, los fiscales comenzaron a investigar al detectar inconsistencias entre los testimonios, la evidencia recopilada y la versión inicial.

De acuerdo con la investigación, las imágenes no respaldan la supuesta agresión descrita inicialmente y sugieren que el disparo fue efectuado de forma imprudente a través de la puerta de una vivienda, donde además había varias personas en el interior.

"El Sr. Castro disparó su arma de servicio contra la puerta principal de la vivienda, sabiendo que había personas que acababan de entrar corriendo y que no representaban absolutamente ninguna amenaza para él ni para nadie más. La bala atravesó la puerta principal y alcanzó la pierna del Sr. Sosa-Celis antes de atravesar un armario y alojarse en la pared del dormitorio de un niño", expresó Moriarty.

El incidente ocurrió durante la Operación Metro Surge, un operativo federal lanzado por la Administración Trump en Minnesota como parte de una ofensiva más amplia para reforzar la aplicación de las leyes migratorias.