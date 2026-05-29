Los legisladores de Luisiana aprueban nuevos mapas de la Cámara de Representantes tras la sentencia del TSE

Publicado por Ben Whedon - Just The News 29 de mayo, 2026

Los republicanos de Louisiana aprobaron este viernes una nueva serie de mapas de la Cámara de Representantes tras la decisión del Tribunal Supremo de invalidar los distritos basados en la raza.

La decisión del Tribunal Supremo, sin embargo, eliminó los distritos basados en la raza y redujo la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, lo que desencadenó una oleada de redistribuciones en todo el Sur.

Los nuevos mapas dejan sólo un distrito de tendencia demócrata en el estado. El Senado estatal aprobó la medida el viernes, enviándola a la mesa del gobernador Jeff Landry, republicano de La Florida, que se espera que la firme, según Politico.

Este hecho representa probablemente una mejora para el Partido Republicano en las elecciones legislativas de noviembre, que se prevén competitivas. Otros estados del sur también han redibujado sus mapas a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo.

© Just The News