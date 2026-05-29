"Es una mezcla de Maduro y Díaz-Canel": El ex vicepresidente de Colombia Francisco Santos advierte en Voz News sobre el peligro que representa Iván Cepeda

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de mayo, 2026

El ex vicepresidente de Colombia Francisco "Pacho" Santos, quien ejerció el cargo entre 2002 y 2010 como fórmula de Álvaro Uribe Vélez, advirtió en una entrevista con la productora ejecutiva de Voz News Karina Yapor que las elecciones presidenciales del próximo domingo ponen en juego nada menos que la democracia y la libertad del país.

Santos advirtió, principalmente, del peligro que representa el candidato de izquierda Iván Cepeda, quien lidera las encuestas para avanzar a una potencial segunda ronda. "Su origen es el Partido Comunista, tiene toda la mentalidad populista en su máxima expresión. Es una mezcla de Maduro y Díaz-Canel", dijo, añadiendo que Cepeda "piensa que Cuba es una gran democracia y de verdad lo cree".

El exfuncionario explicó el respaldo popular que arrastra Cepeda como un efecto del legado del presidente Gustavo Petro, quien a su juicio utilizó el aparato estatal para comprar votos mediante prebendas y subsidios insostenibles. "Eso ya lo vivió Argentina, eso ya lo vivió Venezuela, países mucho más ricos que Colombia, y lo que va a generar es una catástrofe fiscal", advirtió.

Santos también expresó su preocupación por posibles interferencias externas en el proceso electoral, citando reportes de inteligencia que apuntarían a operaciones del G2 cubano, la inteligencia rusa y venezolana orientadas a la desinformación y la generación de caos social en caso de que la izquierda pierda los comicios. "Colombia está viviendo un proceso electoral donde hay un presidente que mete la mano hasta el fondo", dijo en Voz News.

Consultado sobre el llamado polémico que hizo el expresidente Álvaro Uribe a las FARC, el ELN y otros grupos armados advirtiéndoles que Cepeda los traicionará, Santos respaldó la lectura de su exjefe político: "Los narcos están apostándole a Cepeda porque les ha ido muy bien con Petro. Y tienen la razón cuando dice: mire, Estados Unidos aprieta y los van a entregar".

De cara a una segunda vuelta que consideró inevitable, Santos defendió a la candidata de centroderecha Paloma Valencia como la única capaz de derrotar a Cepeda con claridad, por más de diez puntos según su análisis. Sobre el tercer candidato, el conservador Abelardo de la Espriella, reconoció que no le genera preocupaciones de fondo, pero cuestionó que su campaña no haya tendido puentes hacia el centro del electorado.

Finalmente, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos anticipó que un eventual gobierno de Cepeda implicaría "una pelea constante" con la Administración Trump y un alineamiento con China, Rusia, Cuba y Venezuela. "Cepeda representa exactamente lo contrario a la democracia. Es mucho más afín a ellos", sentenció.