JD Vance rompe el silencio sobre las críticas de Donald Trump al papa León: “A veces vamos a discrepar en temas de política pública”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de abril, 2026

El vicepresidente JD Vance rompió el silencio y abordó este lunes las crecientes tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano tras las fuertes críticas del presidente Donald Trump al papa León XIV.

Durante una entrevista en el programa “Special Report” de Bret Baier el vicepresidente defendió que, aunque existe una buena relación entre la Iglesia católica y la Administración Trump, es normal que existan desacuerdos en cuanto a políticas públicas.

Vance también restó dramatismo a las declaraciones de ambas partes y lo enmarcó dentro de diferencias que van a seguir existiendo.

“En cuanto a los desacuerdos con el Vaticano, mira, vamos a tener desacuerdos, Bret, de vez en cuando. De hecho, creo que es algo positivo que el papa defienda las cosas que le importan, pero siempre habrá desacuerdos en cuestiones de política pública. Debo decir que a veces vamos a discrepar en temas de política pública. El papa ha sido crítico con nuestra política migratoria, pero, en última instancia, la política migratoria de Estados Unidos la establece Donald Trump. El papa también tendrá desacuerdos en otros temas. Podemos respetar al papa. Sin duda tenemos una buena relación con el Vaticano, pero también vamos a discrepar en cuestiones sustanciales de vez en cuando”.

Vance, quien también defendió el estilo directo del presidente Trump en redes sociales, además opinó sobre el papel del Vaticano en el debate público, afirmando que la Santa Sede debería centrarse principalmente en asuntos religiosos y morales.

“En algunos casos, sería mejor que el Vaticano se limitara a cuestiones de moral, a lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia católica, y dejara que el presidente de Estados Unidos se encargue de dictar la política pública estadounidense”, sentenció.

Aun así, el vicepresidente estadounidense, que profesa la religión católica, insistió en que las diferencias no deben interpretarse como una ruptura. “Pero cuando hay conflicto, hay conflicto. No me preocupa demasiado. Creo que es algo natural”, dijo, restando importancia a la polémica.

Las declaraciones llegan después de que el papa León XIV cuestionara posiciones de Washington en temas como la guerra en Irán y la política migratoria, lo que provocó una dura reacción de Trump, quien lo acusó de debilidad en materia de seguridad y de interferir en asuntos políticos.