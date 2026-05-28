"Estaba asustada": Jill Biden confiesa que creyó que Joe Biden estaba sufriendo un "derrame cerebral" durante el desastroso debate con Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de mayo, 2026

La ex primera dama Jill Biden reveló que el catastrófico desempeño de su esposo en el debate presidencial de 2024 —ante el entonces candidato republicano Donald Trump— la dejó convencida de que algo le estaba pasando físicamente al expresidente demócrata.

En una entrevista con el programa "Sunday Morning" de CBS News, cuyo adelanto se difundió este miércoles, Jill Biden describió por primera vez lo que sintió al ver a su marido tambalearse frente a las cámaras aquella noche de junio de 2024, en plena campaña presidencial.

Según relató, la imagen de Joe Biden la asustó profundamente porque jamás lo había visto comportarse de esa forma, ni antes ni después de aquel momento.

"Estaba asustada", confesó Biden al recordar la escena. Aseguró que mientras observaba el intercambio con Trump, el pánico se apoderó de ella al pensar que su esposo podía estar sufriendo un derrame cerebral en plena transmisión nacional.

"No sé qué pasó", continuó. "Mientras lo veía, pensé: 'Dios mío, está teniendo un derrame cerebral'. Y me asustó muchísimo".

El debate marcó un punto de quiebre en la campaña presidencial de Joe Biden. Las respuestas confusas, los silencios y el semblante triste de Biden multiplicaron las dudas que ya circulaban sobre su edad y aptitud tanto física como mental para seguir gobernando el país. Si bien públicamente los demócratas de alto perfil intentaron restar importancia al debate, dentro del propio Partido Demócrata empezaron a multiplicarse los llamados para que el mandatario renunciara a la contienda, pese a que su entorno en la Casa Blanca y el equipo de campaña intentaban calmar las aguas.

Curiosamente, la propia Jill Biden había salido a defender públicamente a su esposo en aquellos días, elogiando su actuación ante los simpatizantes en un acto posterior al debate. Sin embargo, la presión interna terminó imponiéndose: Biden abandonó su candidatura menos de un mes después del enfrentamiento televisado con Trump.

Tras la derrota demócrata y el regreso de Trump al poder, varias figuras del antiguo círculo de Biden han cuestionado cómo se manejó el delicado asunto de su salud y su edad. Entre las voces críticas figura la ex vicepresidenta y otrora aliada Kamala Harris, quien en su libro señaló que Jill Biden presionó a Doug Emhoff —esposo de Harris— para que siguiera respaldando al presidente después del debate, generando incomodidad en él. Harris admitió además que ella misma dudaba de la capacidad de Biden para imponerse a Trump en las urnas.